颱風山陀兒來襲 台南12區預防性撤離621人

颱風山陀兒來襲，台南市災害應變中心一級開設，截至今天上午11時，市府封閉17座橋梁及3處路段，且從12個行政區預防性撤離621人。

台南市政府今天告訴中央社記者，目前已封閉白河區、新市區及官田區各1處路段；17座橋梁封閉分別是白河區8座，新營區5座，新市區2座，永康區及鹽水區各1座。

全市12個行政區預防性撤離621人，分別是南化區340人，白河區120人，楠西區74人，東山區66人，鹽水區及六甲區各5人，麻豆區及玉井區各3人，安定區2人，新化區、左鎮區及龍崎區各1人。

不過，颱風山陀兒尚未登陸，台南今天凌晨起風雨雖增強，卻未非常明顯，累積雨量以佳里區91毫米居冠，其次是將軍區82.5毫米，安南區72.5毫米，最低的是白河區2毫米。

市府指出，台灣西南部沿海地區應慎防颱風暴潮及海水倒灌，明天更要嚴防致災性強陣風及短延時強降雨，市民務必留意颱風動態，易淹水潛勢地區家戶儘快借用沙包或防水擋板，做好自主防災。

市府表示，各家戶應檢視家中物資是否無虞，備妥至少3天免烹煮儲糧及飲用水等生活必需品，易交通中斷地區應提高至14天，並避免受潮。