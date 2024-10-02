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北市水門太早關「內湖-汐止」塞爆 水利處：未來會彈性調整

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
昨晚下班尖峰許多路段因堤外便道無法通行，導致大塞車，包括康寧街、汐湖二橋、明峰街等都塞爆。引用自即時交通影像。
昨晚下班尖峰許多路段因堤外便道無法通行，導致大塞車，包括康寧街、汐湖二橋、明峰街等都塞爆。引用自即時交通影像。

台北市昨17時關閉水門，正逢尖峰時段，所有內湖往汐止的車輛無法行駛堤外便道導致是大塞車，卡在路上動彈不得。水利處說，未來會細膩檢討，彈性調整與交通相關的水門關閉時間；議員直呼「太誇張」，下班時風和日麗，批評市府「超前部署個鬼」，應考量通勤需求。

北市交通局長謝銘鴻今表示，昨天17時關閉水門造成市區大塞車，剛好是下班時間，疏忽東湖往汐止方向的堤外便道是交通疏運動脈，過去也未曾發生過，早上市長有在會議中叮嚀。而水利單位基於防洪考量準時關閉水門，發現堵車後就立刻增加警力、調整號誌秒數，21時許把車輛疏散完。

謝銘鴻強調，關閉水門的決策都是依照氣象署天氣預報與其他因素綜合判斷，未來期盼在不影響防洪安全前提，也許能調整關閉水門的順序，與交通要道有關的可以放在最後，等待車流疏運後再關閉，避免塞車。

水利處副處長張凱堯指出，關閉水門必須評估降雨量、河川水位、水庫洩洪等，前天就持續做評估，氣象署預測10月1日下午會開始下雨、水庫同時調節性洩洪，判斷水位上升，並非是倉促決策，而是系統性分析。

張凱堯表示，因牽涉民眾交通、停車需求，水利處一早就發布新聞稿宣導關閉水門時間，民眾得知訊息後就應該要改道，也許是大家上班很忙沒辦法掌握即時資訊，市長今早有提醒，若要關閉有堤道的水門，水利處就要和交通局合作，同時加強宣導相關資訊。

張凱堯說，雙北橫向聯繫行之有年，昨天「只出不進」政策雙北一起發布，關水門則是牽涉數量與位置，新北疏散門較少，大多為越堤道，台北市有36座水門，全部關閉需要3小時，所以會比新北更早關閉。未來會細膩檢討關閉水門流程，與交通相關的水門，可以彈性調整關閉時間。

議員李明賢表示，新北市22時才關閉水門，台北市17時就關閉也太早，要超前部署沒問題，但昨天關閉的是台北往汐止的南湖大橋，把堤外便道水門關閉，阻斷內湖往汐止的道路，批評蔣市府「政策錯誤、公務員怠惰」，非常不應該，民眾下班風和日麗，超前部署個鬼。

昨晚下班尖峰許多路段因堤外便道無法通行，導致大塞車，包括康寧街、汐湖二橋、明峰街等都整個塞車。引用自即時交通影像。
昨晚下班尖峰許多路段因堤外便道無法通行，導致大塞車，包括康寧街、汐湖二橋、明峰街等都整個塞車。引用自即時交通影像。

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