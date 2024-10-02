山陀兒來襲內湖交通昨塞爆！蔣萬安：會檢視關水門時間

颱風山陀兒進逼，台北市政府9月30日宣布昨天上午9時全市水門、越堤坡道「只出不進」，昨天下午5時關閉全市水門、越堤道，不料卻造成昨晚水門附近交通大打結，尤其內湖下南湖大橋往汐止的堤外便道車輛，因水門封閉出現嚴重塞車回堵，民眾怨聲載道。台北市長蔣萬安上午受訪表示，未來會檢視關閉疏散門的時間點。

蔣萬安上午參加山陀兒颱風工作會報後受訪，被問到昨晚的大塞車，蔣萬安說，昨晚大約6點28分，就已經接獲各項通報，主要是在南港，以及東湖往南湖大橋以及汐止方向，有交通壅塞情形，第一時間交控中心就即刻啟動相關的機制，包括周邊號誌秒數的調整，以及我們即刻聯絡新北的交控，來雙邊因應。

蔣萬安說，另外也針對南港、內湖兩個分局，加派人力即刻疏導，最主要原因就是疏散門關閉之後，車輛無法即時的疏導到堤外，造成回堵。

蔣萬安表示，事後市府檢視這一次整個疏散門關閉機制運作，未來可以在整個整體評估考量之後，可以最後一個關閉，未來在颱風離開之後，優先啟動來開啟。

蔣萬安說，主要是這個疏散門，其實除了有重要防洪的功能，又是台北、新北之間交通的要道，所以這部分會綜整考量。另外，最主要原因就是因為這一次山陀兒颱風，行走的速度非常的緩慢。一開始市府氣象團隊以及中央氣象署所回報資訊，也是不斷地在做調整、修正。

蔣萬安指出，對市府團隊來講，一定是以市民安全優先考量好，料敵從寬、禦敵從嚴，提前預做各項的因應跟準備。所以會讓大家覺得這一次疏散門，似乎比較早關閉的感覺，但事實上，市府必須要因應當時所獲取的資訊做各項的準備，市府會藉由這次經驗，交通局跟工務局會來檢視過程，將對市民以及交通衝擊影響降到最低。

至於為何昨天雙北關閉水門時間會不同調？蔣萬安表示，水門關閉當然都是因應台北市整個整體的狀況來做機制的啟動，當然在幾個重要的疏散門連結到台北跟新北交通要道的部分，會藉由這次經驗來檢視未來在關閉疏散門的時間點，以及適時即時通知民眾，即刻的來因應管制措施。

至於未來是否能直接避開交通尖峰的時間關閉水門？北市交通局長謝銘鴻表示，會來檢視，包括交通局、工務局會來討論。