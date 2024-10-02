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八掌溪畔行動不便婦人一度不想撤 軍警力挺載她至緊急安置所

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣一名行動不便的婦人至水上鄉公所請求安置，國軍弟兄協助她停放電動輔助車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣一名行動不便的婦人至水上鄉公所請求安置，國軍弟兄協助她停放電動輔助車。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉緊鄰八掌溪畔，逢颱風暴雨易淹水，水上鄉公所協調奉天宮濟公廟提供緊急安置所，國軍今早出動軍用卡車支援民眾撤離，有名婦人行動不便，起初險遭拒絕載運，幸國軍弟兄協助搬運電動輔助車，水上警分局出動警車協助載送，讓婦人安全抵達安置所。

婦人說，她住在堤防旁的平房，緊鄰八掌溪旁邊，上次凱米颱風溢堤，家中水淹約160公分高，她受困被救出，電動輔助車還被淹壞，現在這輛電動輔助車是慈濟捐給她，如果無法撤離要回家，憂心輔助車再次被淹壞，感謝警察載她去安置所，也謝謝公所借用輪椅。

國軍機步234旅今早出動4輛軍用卡車，在公所等候載送民眾，這名行動不便的婦人駕駛電動輔助車請求撤離，但因輔助車太重，不便運上卡車，且需借用輪椅，又需有人攙扶，婦人險遭請回家等雨勢漸大再撤離，幸國軍、警方、公所協力，將她安全送至安置所。

公所的殘障坡道較狹窄，婦人電動輔助車較難轉向，國軍弟兄在後方抬車，讓輔助車順利轉彎，騎上殘障坡道停放公所中庭；軍用卡車高度較高，上下車不便，柳林派出所所長邱亮捷、警員毛一飛駕駛警車，協助將婦人及輪椅載至緊急安置所，下車時攙扶她坐上輪椅。

婦人抵達安置處所後，奉天宮濟公廟主委鄭火炎協助推輪椅，水上鄉公所也派員協助婦人登記。公所表示，初估約有百人需要撤離，但因目前風雨不大，民眾撤離意願不高，約10多人先至安置所，請村長廣播、逐戶通知撤離，特別是一樓平房居民將加強撤離。

婦人抵達安置處所後，奉天宮濟公廟主委鄭火炎協助推輪椅，水上鄉公所也派員協助婦人。記者黃于凡／攝影
婦人抵達安置處所後，奉天宮濟公廟主委鄭火炎協助推輪椅，水上鄉公所也派員協助婦人。記者黃于凡／攝影
嘉義縣一名行動不便的婦人，今早駕駛電動輔助車險遭拒絕，國軍及警方協力助她至安置所。記者黃于凡／攝影
嘉義縣一名行動不便的婦人，今早駕駛電動輔助車險遭拒絕，國軍及警方協力助她至安置所。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉緊鄰八掌溪畔，逢颱風暴雨易淹水，國軍機步234旅今早出動軍用卡車支援民眾撤離。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉緊鄰八掌溪畔，逢颱風暴雨易淹水，國軍機步234旅今早出動軍用卡車支援民眾撤離。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳林派出所所長邱亮捷、警員毛一飛駕駛警車，協助將婦人載至緊急安置所，攙扶她坐上輪椅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳林派出所所長邱亮捷、警員毛一飛駕駛警車，協助將婦人載至緊急安置所，攙扶她坐上輪椅。記者黃于凡／攝影

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