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颱風山陀兒來襲 台電：彰化供電目前正常

中央社／ 彰化2日電

彰化市茄苳路二段1巷部分路燈日前忽明忽暗閃爍，台電及公所獲報後已修復完成，民眾擔心颱風山陀兒來襲是否又會受影響，台電今天表示，目前彰化供電均正常。

9月29日晚間10時許，彰化市茄苳路二段1巷有路燈突然快速閃爍，居民直呼「怎麼這麼恐怖」，將畫面上傳網路後，有網友說「巷道也有夜店風」。

台灣電力公司彰化區營業處今天向媒體說明，當天接獲民眾通報約4至5盞路燈閃爍，檢查外線供電沒問題，且民宅供電不受影響，台電隨後通知彰化市公所處理。

彰化市公所查修線路，發現是路燈自備路線壓接不良情形，已於9月30日白天修復完成，當晚台電派員巡視，路燈已恢復正常。

對於颱風山陀兒襲台，民眾也擔心是否會造成路燈、電力等影響，台電彰化區處表示，從昨晚迄今目前尚無影響，供電正常。

山陀兒颱風

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