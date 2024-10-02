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颱風山陀兒動態 台中景區即時影像服務助民防災

中央社／ 台中2日電

颱風山陀兒來襲，台中市政府觀光旅遊局推出「山陀兒颱風最新動態」台中景區即時影像OBS服務，提供5處台中重要景區及場域的即時影像，傳遞現場畫面，民眾在家就能掌握颱風動態。

颱風山陀兒來勢洶洶，如何得知各處颱風狀況，台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，透過OBS服務，民眾在家就能即時觀看「高美濕地」、「望高寮」等景區的現場影像，也能了解「石岡壩」、「台中港」、「后里義里橋」最新狀況，結合即時氣象圖，提供全面颱風資訊。

觀旅局長陳美秀表示，即時影像OBS服務，有助民眾實時掌握颱風帶來的各種影響。例如，透過觀看高美濕地的即時畫面，可了解沿海地區的風浪情況；石岡壩的影像可評估河川水位的變化。這些資訊對於防災減災有極大幫助。

觀旅局統計OBS服務上線後，民眾使用回饋。有網友表示，「這服務很貼心，在家就能了解外面的情況」、「即時影像加氣象圖，資訊非常完整」、「太方便啦！一次看到台中各區影像，安心在家防颱就好」。

山陀兒颱風

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