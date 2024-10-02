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山陀兒像原地踏步！氣象署最新風雨預測 「18縣市」明天有機會颱風連假

山陀兒幾乎停滯不前！日氣象廳：4日從台灣北部出海

師培師賠／課程缺乏系統化 教師在職進修淪集點遊戲

颱風山陀兒影響 中捷綠線調整班距為15分鐘

中央社／ 台中2日電

受颱風山陀兒影響，台中市今天停止上班上課，台中捷運綠線今天全線班距調整為15分鐘運行，市區客運配合停班停課調整發車班次，小黃公車及梨山幸福巴士今天則全面停駛。

中央氣象署今天表示，颱風山陀兒已經減弱為中度颱風，未來因大氣及海洋環境不利於山陀兒發展，還有持續減弱趨勢，未來不排除減弱為較弱的中颱或輕颱。

受颱風影響，台中市今天停止上班、停止上課。台中捷運公司表示，捷運綠線今天全線班距調整為15分鐘運行，並視人潮狀況機動加密班距。

中捷公司說明，行控中心也將持續監看風力等級，視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。

列車暫停行駛後，經確認風力已減弱，平均風力未達8級，或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。

公車部分，台中市交通局表示，市區客運配合停班停課調整發車班次，若平均風力7級以上或陣風達10級以上，先全面停駛後，後續視風雨情況，逐步恢復公車營運服務；小黃公車及梨山幸福巴士今天全面停駛。

此外，交通局表示，因應民眾停車安全，台中市15公尺以上平面道路的紅黃線路段、環中路八段（福泰街至環河路一段）開放停車，並暫停路邊停車格收費。

台中市公共自行車租賃系統，於今天凌晨1時起全面暫停營運，暫停營運期間車輛可歸還不可借出，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

山陀兒颱風

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