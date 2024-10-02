山陀兒颱風即將登陸恐致災 高市連夜預防性撤離2670人

根據中央氣象署資訊，山陀兒颱風中心預計今天深夜在南台灣登陸，屆時颱風有可能沿高屏溪流河谷溯溪而上，恐為山區帶來致災性降雨。高市府執行擴大預防性撤離，在昨晚10時30分許，將12區位於土石流警戒區住戶2258人、大規模崩塌危險區住戶132人、特殊病患與孕婦等高風險族群110人及其他自主離災170人，共2670人全數撒離完畢。

水利局表示，農業部農村發展及水土保持署昨天僅針對高雄市桃源區、茂林區等4區發布土石流黃色警戒，並對六龜區、茂林區等2區發布大規模崩塌黃色警戒，但颱風預計由台南或高雄登陸，恐對山區帶來致災性降雨，高雄市政府執行擴大預防性撤離作業，由水利局、民政局、駐地警消單位、兵役處、各區公所及軍方通力合作連夜疏散撤離。

高市府昨晚10時30分許已完成桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙、美濃、杉林、旗山、岡山、阿蓮、田寮、內門等12區土石流警戒區住戶2258人，及大規模崩塌危險區住戶132人撤離作業；另有特殊病患與孕婦等高風險族群110人及其他自主離災170人，共計2670人，社會局開設13處收容處所，目前有288人入住。

高雄市副市長林欽榮說，山陀兒直撲高雄威脅不容小覷，必需以料敵從寬、禦敵從嚴精神，維護保全戶身家安全，擴大預防性撤離工作非常重要，感謝土石流潛勢區、大規模崩塌危險區的居民配合撤離作業，同時也呼籲民眾在山陀兒颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。