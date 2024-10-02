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嘉縣市昨放假不同調 黃敏惠：未達標準

聯合報／ 記者魯永明李宗祐吳淑玲鄭惠仁／連線報導
山陀兒颱風進逼南部，台南市區昨無風無雨，但海濱浪大，吸引民眾觀浪。記者鄭惠仁／攝影
山陀兒颱風進逼南部，台南市區昨無風無雨，但海濱浪大，吸引民眾觀浪。記者鄭惠仁／攝影

嘉義縣市共同生活圈，上次凱米颱風放假不同調，昨山陀兒颱風又是嘉縣放假、嘉市上班，市長黃敏惠臉書被灌爆，她說，未達停班停課標準，「決策結果一定有人滿意，也會有人不滿意」。同樣放假的台南白天無明顯風雨，網友也反應兩極。

嘉市區嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工等校許多學生住嘉縣，校方報國教署請示後，以所在地的市府決定為主，但住嘉縣學生沒去上課不記曠課。嘉義大學3個校區有1個在民雄，校方說，為統一作業全校放假，有公務處理的教職員照常上班。嘉縣公車處也位於嘉市，處長楊志雄說，縣公車全線停班，不影響市區公共運輸，而員工住嘉市的照常上班。

黃敏惠臉書湧入網友留言不滿照常上班課、盼縣市同步，但也不少人力挺說「沒風沒雨，謝謝市長頂住壓力」、「可以自己請假」。

市府前晚10時壓線宣布上班上課，網路先流出假的宣布放假圖卡，市府表示由市警局調查。嘉義地檢署主任檢察官江金星說，此舉若認定是足以使公眾產生畏懼或恐慌的假訊息，違反社維法，會判拘留或罰鍰，且不排除涉刑責。

台南上午無風無雨、甚至出太陽，南區黃金海岸、安平漁光島、觀夕平台海浪雖增大，出現民眾去觀浪、到港邊垂釣；網友到市長黃偉哲臉書留言指「出太陽的颱風假」，有人怪放颱風假等於無薪假，也有抱怨原本安排要開刀或回診治療被放假打亂了。

市長黃偉哲說，依中央氣象署的預估路徑，將為南台灣帶來不小的風雨，不可小覷本次颱風所帶來的威力。

山陀兒颱風

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