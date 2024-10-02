山陀兒來襲 擱淺貨輪嚴防海汙

7月凱米颱風造成台南、高雄、屏東沿海8艘貨輪擱淺，現仍停放原地待拆解，山陀兒颱風來勢洶洶，民眾憂船體受創汙染海域，交通部航港局表示，殘存油料皆已抽除，持續監控；然而昨凌晨又1艘外籍礦砂船擱淺蘭嶼岸際，台東縣政府表示，發現滲油就會處置。

南市環保局表示，航港局要求海保署、海巡署持續監控擱淺船舶可能造成的海汙預作防範，海巡署透過空拍解析、巡檢海域與岸際環境，台江國家公園管理處負責監控曾文溪口船體周遭情況，環保局則派員巡查與水質採樣，並全程參與航港局應變會議，如有異常將即時通知農業局、提醒漁民，針對山陀兒來襲，有加強繫固船隻、持續監控。

市長黃偉哲昨說，擱淺在黃金海岸的阿諾輪船公司，據了解已解散，如沒有汙染，光是拆解費須花1千多萬元，加上管轄權屬於航港局，建議行政院做好通案管理機制，讓地方政府能處置因躲避風災擱淺的輪船，避免造成環境或是油料汙染。

航港局回應，針對不慎擱淺船舶，將視船舶殘餘油量，依海難災害防救應變計畫會同海委會海保署，及擱淺所在地方政府等相關單位成立應變小組，督促船舶所有人於第一時間先完備擱淺船舶周邊防汙措施，並盡速辦理殘油抽除作業，後續再接續辦理船舶拖救，以降低海洋汙染風險。

巴貝多籍BLUE LAGOON礦砂船受山陀兒影響，昨凌晨5時多在台東蘭嶼外海失去動力，19名船員獲救都無大礙，不過船體在強勁風浪拍打下恐有漏油風險，縣長饒慶鈴指示環保局全力監控，並促請中央協助後續相關處理；台東環保局郭建成說，目前由海保署協調各單位監測，只要發現有滲油的情形，局內就會做後續防處措施。

山陀兒颱風今對南部影響加劇，航港局指出，掌握颱風動態劃設領海12浬範圍內海上警戒區，透過航行警告電傳（NAVTEX）及船舶自動識別系統（AIS）廣播警戒範圍，並由海事中心監看，若發現船舶滯留警戒區內（12浬範圍內），由海岸電台及鄰近商港交通服務中心以無線電通知船舶遠離。