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山陀兒颱風八掌溪恐再溢堤 國軍明出動撤離嘉義水上居民

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉美上美社區因凱米颱風八掌溪溢堤嚴重淹水，山陀兒颱風來勢洶洶恐再次溢堤，國軍明早8點將協助撤離居民。圖／讀者提供
嘉義縣水上鄉美上美社區因凱米颱風八掌溪溢堤嚴重淹水，山陀兒颱風來勢洶洶恐再次溢堤，國軍明早8點將協助撤離居民。圖／讀者提供

嘉義縣水上鄉美上美社區地勢低窪，7月遭凱米颱風重創，淹水最高達230公分。面對強颱山陀兒撲台，水上鄉公所申請國軍援助，預計明天早上8點起出動兵力，協助災民預防性撤離。縣長翁章梁今主持颱風災害應變中心第1次工作會報，呼籲民眾注意自身安全。

水上鄉長林緗亭說，凱米颱風來襲釀八掌溪溢堤，水上鄉低窪地區水淹1層樓，仍有居民守在家園不願撤離，這次面對強颱山陀兒，明天會請住在1樓平房的居民撤離，也會建議住在透天厝的民眾趁著還沒淹水趕快離開，到水上鄉奉天宮濟公廟緊急安置，或到親友家暫住。

水利處表示，18鄉鎮市公所總計整備砂包3328個、太空包605個，水利處備有砂包1萬5000個、太空包2000個；移動式抽水機228部已全數出勤，目前各公所共申請51部、調度36部支援，另15部已轉請第五河川分署支援，經回覆支援4部待命，目前無淹水災情。

警察局表示，目前勸阻、取消入山行程，勸離山區292件，總計928人離開山區，所有登山隊伍均已全部安全下山。文化觀光局統計遊客滯留山區旅宿人數，今天晚上留宿共有65人，10月2日訂房83人、10月3日訂房674人、10月4日訂房831人，訂房大多都需取消。

衛生局表示，嘉義縣山區6鄉鎮土石流潛勢地區共有38名血液洗腎個案預防性撤離，包括依親10人、635計畫安置個案14人、住院1人、住機構1人，另有12人不意願撤離；農業處函文各公所、農會、漁民團體、畜牧產業團體、產銷班，籲請業者做好防颱措施。

翁章梁說，山陀兒速度緩慢，目前都還沒登陸，整體防颱的節奏又會再延長，應對更多狀況，目前嘉義縣尚無災情，但若颱風未經過中央山脈的屏障，災害的壓力會比較嚴重，籲請低窪或常淹水地帶民眾備妥防水設施，也需積極防範風雨造成的意外。

嘉義縣水上鄉美上美社區因凱米颱風八掌溪溢堤嚴重淹水，山陀兒颱風來勢洶洶恐再次溢堤，國軍明早8點將協助撤離居民。圖／讀者提供
嘉義縣水上鄉美上美社區因凱米颱風八掌溪溢堤嚴重淹水，山陀兒颱風來勢洶洶恐再次溢堤，國軍明早8點將協助撤離居民。圖／讀者提供

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