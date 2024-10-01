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颱風影響 高雄輕軌10/2停駛、捷運班距20分鐘

中央社／ 高雄1日電
強颱山陀兒接近，高雄捷運公司今天晚間宣布，明天預計是颱風主要影響日，預估風力強勁，因此輕軌停駛，捷運全日班距20分鐘，並視狀況調整營運模式及班距。圖／高雄市捷運局提供
強颱山陀兒接近，高雄捷運公司今天晚間宣布，明天預計是颱風主要影響日，預估風力強勁，因此輕軌停駛，捷運全日班距20分鐘，並視狀況調整營運模式及班距。圖／高雄市捷運局提供

強颱山陀兒接近，高雄捷運公司今天晚間宣布，明天預計是颱風主要影響日，預估風力強勁，因此輕軌停駛，捷運全日班距20分鐘，並視狀況調整營運模式及班距。

高雄捷運公司說明，因預計明天為颱風侵襲主要影響日，且上午預估風力達10至11級，瞬間陣風達16級，高雄輕軌明天暫停營運。高雄捷運紅、橘線則全日營運班距為20分鐘，並視狀況調整營運模式及班距。

中央氣象署持續發布強颱山陀兒海上陸上颱風警報，高雄市政府晚間表示，山陀兒風力有持續增強趨勢，為維護市民安全，2日停止上班、停止上課。

根據中央氣象署資訊，山陀兒今天下午5時颱風中心位置在高雄的南南西方約190公里處，以每小時6轉11公里速度，向北轉北北東進行。目前強度有減弱趨勢，預估明天傍晚後以中度颱風上限的強度登陸台灣西南部機率較高。

山陀兒颱風 高雄捷運 高雄輕軌

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