快訊

整理包／強颱山陀兒龜速卡家門口！全台22縣市齊放颱風假 停班停課資訊一覽

沈慶京收押32天3度抽搐送醫 這次嚴重了…急辦理住院

颱風山陀兒來襲 台中農民搶收漁船避風景點關閉

中央社／ 台中1日電

颱風山陀兒來襲，台中市和平區梨山地區農民忙搶收，福壽山農場動員採收蘋果，漁船都回港避風並停泊固定，知名景點高美濕地劃定為限制或禁止民眾進入的警戒範圍。

強颱山陀兒來勢洶洶，和平區農友趕忙搶收蔬果，9月下旬至10月下旬正好是甘露梨採收期，梨農憂心颱風帶來災損，動員搶收已經成熟的甘露梨。

福壽山農場在臉書（Facebook）發布防颱措施，除加強客房門窗、排水以及設施的巡視與穩固。現正是蘋果採收季節，農場人員也加緊搶收採果期的惠蘋果和陸奧蘋果，還沒熟成的蘋果，希望不要被颱風「風」收了。

台中市農業局表示，船隻已全數回港避風並停泊固定，總計723艘。高美野生動物保護區木棧道已於今天下午2時封閉，現場及入口處均拉設警示帶，民眾勿逗留儘速離開，颱風過後將再依應變中心通報開放。

山陀兒颱風

延伸閱讀

颱風山陀兒來襲 民進黨投入防災周三中常會停開

颱風山陀兒來襲 行動領務改15日、16日赴馬祖

山陀兒颱風尚未登陸 花蓮多條道路預警性封閉

影／山陀兒颱風來襲 30艘陸籍貨船金門外海避颱引關注

相關新聞

山陀兒進逼北市河濱淨空貨櫃占人行道 挨批防颱做半套

強颱「山陀兒」進逼台北市，北市府下令撤離位於行水區內的貨櫃等非固定物，但北市議員陳怡君發現，市府雖然要求河濱行水區淨空，...

賴清德六度質問徐榛蔚...總統搞錯了！縣府：花蓮應撤離3000多人無誤

總統賴清德今天上午到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，六度質問徐榛蔚，...

強颱山陀兒來勢洶洶 國軍兩棲突擊車前進蘇澳待命救災

強颱「山陀兒」來勢洶洶，國軍第三作戰區整合三軍部隊，已經派遣AAV-7兩棲突擊車進駐蘇澳鎮公所，並且完成預置兵力、聯絡官...

山陀兒強颱近 彰化業者預先撤鷹架帆布看板防災

山陀兒強颱襲台，彰化縣長王惠美在防颱會議指示，建築工地廠商需事先鷹架、路樹及帆布的固定因應，以降低颱風造成的影響，並請建...

麗寶樂園水陸雙園明暫停營運 OUTLET MALL明早8點公布

山陀兒颱風逼近，麗寶樂園渡假區今天表示，樂園各場域明天營運情形有調整，水陸雙園（探索世界、馬拉灣）、天空之夢摩天輪、麗寶...

山陀兒來勢洶 大煙囪六燃歷史建築保溫雞舍因樹倒受損

原位於新竹市歷史建築日本海軍六燃廠旁的保溫雞舍，日前已移至陽明交大校內，但強颱山陀兒來勢洶洶，昨天雞舍旁的印度橡膠樹受風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。