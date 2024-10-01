颱風山陀兒來襲 台中農民搶收漁船避風景點關閉

颱風山陀兒來襲，台中市和平區梨山地區農民忙搶收，福壽山農場動員採收蘋果，漁船都回港避風並停泊固定，知名景點高美濕地劃定為限制或禁止民眾進入的警戒範圍。

強颱山陀兒來勢洶洶，和平區農友趕忙搶收蔬果，9月下旬至10月下旬正好是甘露梨採收期，梨農憂心颱風帶來災損，動員搶收已經成熟的甘露梨。

福壽山農場在臉書（Facebook）發布防颱措施，除加強客房門窗、排水以及設施的巡視與穩固。現正是蘋果採收季節，農場人員也加緊搶收採果期的惠蘋果和陸奧蘋果，還沒熟成的蘋果，希望不要被颱風「風」收了。

台中市農業局表示，船隻已全數回港避風並停泊固定，總計723艘。高美野生動物保護區木棧道已於今天下午2時封閉，現場及入口處均拉設警示帶，民眾勿逗留儘速離開，颱風過後將再依應變中心通報開放。