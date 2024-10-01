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颱風山陀兒來襲 屏東春日鄉士文村強制撤離20人

中央社／ 屏東縣1日電

颱風山陀兒來襲，屏東首當其衝，今天陸續執行山區民眾預防性撤離。春日鄉士文村進度一度落後，已於下午4時強制撤離20人。

屏東縣政府今天發布訊息表示，應屏東縣長周春米上午裁示，士文村全村共20人，已於下午4時完成強制撤離至圖書館及文資所安置，部份往枋寮鄉及春日鄉古華村依親。

周春米呼籲，風雨今天下午3、4時過後陸續增強，民眾做好防颱準備，非必要勿出門，也不要上山或到海邊，平安度過颱風。

屏東縣政府稍早執行原鄉部落撤離，春日鄉進度一度落後，截至下午4時，含士文村在內全縣計撤離828人，包含佳冬鄉、滿州鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；其中逾300人到縣府開設的收容所。

依災害應變中心資料，屏南山區、恆春半島風力已超過10級陣風，雨量最高超過300毫米；高樹等沿山地區、山區原鄉都要警戒，小心土石崩落、土石流及山洪暴發，強制要求不能上山；另外，沿海有長浪發生且風浪明顯偏大，恆春半島沿海易有6米以上浪高，應避免前往海邊活動。

山陀兒颱風

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