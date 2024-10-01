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饒慶鈴提前返台指揮防災 國軍投入救災準備

中央社／ 台東縣1日電

颱風山陀兒逼近，前往義大利行銷台東的縣長饒慶鈴，提前在今天上午趕回台東指揮防颱作業；陸軍台東地區指揮部除了協助防颱，也做好救災準備。

饒慶鈴上午返回台東後，未休息就前往南迴線勘查地方防颱準備。下午2時主持災害應中心會議，聽取各單位報告，逐一和鄉鎮市長視訊，掌握防颱措施。

饒慶鈴指示，風雨將漸強各鄉鎮市夜晚前完成弱勢族群及易成孤島地區疏散撤離作業，全力做好防災應變與準備。

因應山陀兒來襲，陸軍台東地區指揮部接獲成功鎮公所申請，今天派遣15名官兵到鎮公所協助裝填沙包，提供居住於地勢低窪易致災區域鎮民使用；另協力搬運睡袋、臉盆等民生用品，讓民眾能及早因應災害威脅，確保颱風侵襲期間安全。

陸軍第2作戰區表示，截至傍晚檢整災防機具及各式裝備計發電機等11項253件；另派遣情蒐官70員、聯絡官35員、預置兵力336員，分至各鄉鎮市災害應變中心進駐，協助掌握災情及撤離鄉民。

第2作戰區強調，國軍是「平時能救災、戰時能作戰」的部隊，官兵們秉持苦民所苦精神，讓民眾瞭解國軍永遠與民眾同在，並持續與地方政府合作，共同守護美麗家園。

山陀兒颱風

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