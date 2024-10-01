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強颱山陀兒來襲 台南7行政區預防性撤離196人

中央社／ 台南1日電

強颱山陀兒來襲，台南市災害應變中心今天一級開設，台南市政府已對7個行政區預防性撤離196人。

面對強颱山陀兒，市府持續撤離各區保全戶，目前已預防性撤離龍崎區1人、左鎮區1人、楠西區1人、新營區2人、六甲區5人、白河區120人、東山區66人共196人，進行收容、依親等。

此外，台南市各區整備沙包逾9萬4000包，防水擋板3500片；各區民眾領取沙包5萬3000餘包，預置及借出防水擋板2100多片。

市府發布新聞稿指出，台灣西南部沿海地區應慎防颱風暴潮及海水倒灌，明天更要嚴防致災性強陣風及短延時強降雨，市民務必留意颱風動態，易淹水潛勢地區家戶儘快借用沙包或防水擋板，做好自主防災。

市府表示，各家戶應檢視家中物資是否無虞，備妥至少3天免烹煮儲糧及飲用水等生活必需品，易交通中斷地區應提高至14天，並避免受潮。

山陀兒颱風

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