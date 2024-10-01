快訊

暴風圈擴大！強颱山陀兒陸警新增彰化、南投 估明下半天登陸

剛添女就因毒嫌殉職 同事曝所長「銷假坐鎮」0負評：太拚才會出事

不斷更新／強颱山陀兒龜速！5縣市明放颱風假 各地停班課資訊看這

颱風山陀兒襲來 北高雄山區3路段將預警性封閉

中央社／ 高雄1日電

南區養護工程分局今天表示，強颱山陀兒挾帶豐沛雨量有致災風險，台20線勤和至復興路段下午5時、台29臨11線那瑪夏至五里埔及台27線中興至大津路段晚間8時，實施預警性封閉。

公路局南區養護工程分局發布訊息指出，經研判中央氣象署水情情資，預測高雄市山區總雨量將達500毫米，玉穗溪水文狀態尚未穩定，持續降雨恐誘發土石流下衝，河床便道恐遭土石沖毀，下午5時預警性封閉台20線93K至98K+700（勤和至復興）路段。

至於台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔）及台27線12K至23K（中興至大津路段），考量山區連續降雨夜間視線不佳及土石鬆軟易有落石發生，與明霸克露橋先前受颱風凱米影響所緊急搶修便道可能遭河水沖毀等情況，將在晚上8時實施預警性封閉。

南區養護工程分局表示，台27線中興至大津路段的替代道路，可從新威大橋至台27甲線再接回台27線，另依目前颱風路徑及行走速度較緩慢，實施預警性封閉時間可能延長，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

山陀兒颱風

延伸閱讀

強颱山陀兒來勢洶洶 台24線德文至神山路段預警性封閉

山陀兒颱風來勢洶洶 屏縣緊急撤離800餘人

山陀兒來勢洶洶估明天風雨轉強 台南預防撤離近200人

颱風山陀兒來襲 苗栗明德水庫護壩調節性放水

相關新聞

山陀兒進逼北市河濱淨空貨櫃占人行道 挨批防颱做半套

強颱「山陀兒」進逼台北市，北市府下令撤離位於行水區內的貨櫃等非固定物，但北市議員陳怡君發現，市府雖然要求河濱行水區淨空，...

賴清德六度質問徐榛蔚...總統搞錯了！縣府：花蓮應撤離3000多人無誤

總統賴清德今天上午到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，六度質問徐榛蔚，...

強颱山陀兒來勢洶洶 國軍兩棲突擊車前進蘇澳待命救災

強颱「山陀兒」來勢洶洶，國軍第三作戰區整合三軍部隊，已經派遣AAV-7兩棲突擊車進駐蘇澳鎮公所，並且完成預置兵力、聯絡官...

山陀兒強颱近 彰化業者預先撤鷹架帆布看板防災

山陀兒強颱襲台，彰化縣長王惠美在防颱會議指示，建築工地廠商需事先鷹架、路樹及帆布的固定因應，以降低颱風造成的影響，並請建...

麗寶樂園水陸雙園明暫停營運 OUTLET MALL明早8點公布

山陀兒颱風逼近，麗寶樂園渡假區今天表示，樂園各場域明天營運情形有調整，水陸雙園（探索世界、馬拉灣）、天空之夢摩天輪、麗寶...

山陀兒來勢洶 大煙囪六燃歷史建築保溫雞舍因樹倒受損

原位於新竹市歷史建築日本海軍六燃廠旁的保溫雞舍，日前已移至陽明交大校內，但強颱山陀兒來勢洶洶，昨天雞舍旁的印度橡膠樹受風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。