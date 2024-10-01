颱風山陀兒襲來 北高雄山區3路段將預警性封閉

南區養護工程分局今天表示，強颱山陀兒挾帶豐沛雨量有致災風險，台20線勤和至復興路段下午5時、台29臨11線那瑪夏至五里埔及台27線中興至大津路段晚間8時，實施預警性封閉。

公路局南區養護工程分局發布訊息指出，經研判中央氣象署水情情資，預測高雄市山區總雨量將達500毫米，玉穗溪水文狀態尚未穩定，持續降雨恐誘發土石流下衝，河床便道恐遭土石沖毀，下午5時預警性封閉台20線93K至98K+700（勤和至復興）路段。

至於台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔）及台27線12K至23K（中興至大津路段），考量山區連續降雨夜間視線不佳及土石鬆軟易有落石發生，與明霸克露橋先前受颱風凱米影響所緊急搶修便道可能遭河水沖毀等情況，將在晚上8時實施預警性封閉。

南區養護工程分局表示，台27線中興至大津路段的替代道路，可從新威大橋至台27甲線再接回台27線，另依目前颱風路徑及行走速度較緩慢，實施預警性封閉時間可能延長，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。