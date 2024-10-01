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台東屏東防大豪雨 達仁鄉、獅子鄉累積雨量逾200毫米

中央社／ 台北1日電
屏東縣獅子鄉內文村因豪雨造成山溝排水不及。圖／內文村長施正順提供
屏東縣獅子鄉內文村因豪雨造成山溝排水不及。圖／內文村長施正順提供

交通部中央氣象署發布豪雨特報，恆春半島、台東山區可能有豪雨或大豪雨發生。今天截至下午4時30分，累積雨量以台東縣達仁鄉233毫米最多，其次為屏東縣獅子鄉205毫米。

根據氣象署網站，今天截至下午4時30分，累積雨量以台東縣達仁鄉233毫米最多，其次為屏東縣獅子鄉205毫米；累積雨量前10名都在台東、屏東。

氣象署持續發布豪雨特報，恆春半島及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、台東縣及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、桃園至苗栗、宜蘭、南部地區及大台北、台中山區有局部大雨。

根據氣象署總雨量預測，自9月29日至10月3日止，山區累積雨量仍以台東800至1300毫米最多、花蓮為700至1000毫米、屏東為500至800毫米；台北、新北、桃園、宜蘭、南投、嘉義縣、台南、高雄最多約400至600毫米。

平地部分，累積雨量以台東700至1000毫米最多、花蓮為500至800毫米、屏東300至500毫米；北部平地部分，基隆為400至600毫米、新北300至500毫米、台北市及桃園約200至350毫米。

屏東縣 山陀兒颱風 豪雨

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