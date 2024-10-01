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陽明交大橡膠樹倒塌 新竹六燃雞舍受損但未釀傷亡

中央社／ 新竹市1日電

原在日本海軍第六燃料廠新竹支廠內的雞舍，去年遷至國立陽明交通大學校內的印度橡膠樹旁，但橡膠樹昨天倒塌，雞舍遭波及但未釀雞隻傷亡，雞隻已獲安置，將評估遷移新地點。

臉書（Facebook）粉專「大煙囪下的家Home underthe Big Chimney」發文表示，雞舍旁的印度橡膠樹已感染褐根菌，昨天下午疑因風大突然倒塌，波及保溫雞舍和旁邊的樹，所幸雞隻們無大礙。

貼文指出，樹木倒塌導致保溫雞舍凹陷變形，已緊急修補，但擔心和鋸樹施工衝突，已將雞隻緊急安置，之後會再評估雞舍新位置。

新竹市政府文化局透過文字表示，原本位於歷史建築大煙囪廠房旁的保溫雞舍，因市府執行廠房修復工程，基於工安考量，去年已請陽明交通大學團隊移置，目前安置於該校園內。

文化局指出，歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」的第三期修復再利用工程進展正常，並未受到雞舍損壞影響，預計民國116年完工，期待廠房修復完成後能重現歷史脈絡，成為地景記憶的城市文化新亮點。

山陀兒颱風

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