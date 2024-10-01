颱風逼近 汐止公所備砂包供索取嚴陣以待

山陀兒颱風來勢洶洶，因應可能降下的豪大雨，汐止區公所準備了砂包提供索取，今(1)日災害應變中心成立待命，除了吉林街水門會在下午五點關閉，針對土石流潛勢溪的鵠鵠崙地區，也會在晚上進行撤離，公所呼籲嚴防可能的強風大雨，請民眾要做好防颱準備。

今(1)日上午，汐止區天空還是藍天白雲，有時看的得陽光，不過，面對山陀兒颱風來勢洶洶，汐止區公所不敢輕忽，嚴陣以待，在行政中心四樓的災害應變中心成立，人員進駐，接近中午時間，也和新北市政府連線，共同防颱。

汐止區長林慶豐表示，針對強烈颱風山陀兒來襲，新北市政府在今天早上11點已經正式成立二級災害應變中心，汐止區公所也同步成立災害應變中心，要特別提醒大家今天下午五點，吉林街水門會關閉，要麻煩鄉親好朋友，如果有要經過吉林街水門請提前改道，第二個部分，因應這次可能的強風豪雨，針對大規模崩坍以及土石流潛勢區域的，可以提早做疏散撤離、或依親，公所也會視雨勢及中央的指示，進行相關疏散撤離動作，屆時也要麻煩住在土石流潛勢區域以及大規模崩塌地區的民眾能夠配合，再次提醒大家，如果有需要借用砂包的，也可以向公所登記跟借用。

因應颱風可能帶來的強風豪雨，汐止區公所一樣也準備了砂包提供索取，不少民眾登記到新台五路橋下的砂包領取場領取，準備回去堆置防颱，民眾說，因為颱風要來了，借砂包回去防颱，堆在地下室容易淹水的地區。

林慶豐強調，這次會特別注意的就是鵠鵠崙地區大規模崩塌潛勢區域，警戒範圍是24小時的累積雨量達到350毫米的話，就要進行紅色警戒做撤離。

林慶豐提到，至於標檢局旁中華路易積淹水地區，也做了三個防範工作，首先是基地內的防溢座，目前已經由標檢局施作完成，其次原先基地內有設2座3英吋抽水機組，也都經過測試正常操作，額外部分，公所、水利局這邊也增設一組6英吋的抽水機，做為預備因應使用，最後的部分，針對基地內的排水，目前標檢局已經將路側的部分分流到茄苳路，期盼多管齊下，把淹水問題解決。