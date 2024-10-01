強颱風雨逼近 瑞芳里長巡檢易淹水區域盼平安
颱風山陀兒已達強颱標準，預估風勢雨量都很驚人，目前風雨以緩慢速度近逼東北角，瑞芳區龍鎮里長林文清不敢怠慢，加強巡檢里內易淹水區域，還有山壁的穩定性，公所也強調已做好防颱整備工作，希望能平安度過這次颱風。
瑞芳區區長楊勝閔說，面對颱風來襲，公所已經做好防颱整備工作，各里里長也是每天都在里內巡檢，像是龍鎮里里長林文清，今(1)日就首先到平交道一帶巡檢測溝，用尺丈量溝渠淤積的程度，一旦達標就進行開挖清淤，以確保渠道暢通。
龍鎮里里長林文清說，里內大部分都是積淹水，還有山壁土石泥流滑落造成溝蓋阻塞居多，因此，每當颱風前夕，都要仔細巡視，確保排水通暢，避免強降雨時，側溝淤積淹水，漫流到路面，影響用路人安全。
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