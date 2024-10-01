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瑞芳四腳亭坑路逢豪雨必淹 公所急側溝清淤疏通

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區四腳亭坑路逢強降雨必淹，公所也趕緊來進行側溝的修繕及清淤疏通，希望挺過這次颱風所帶來的雨勢。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區四腳亭坑路逢強降雨必淹，公所也趕緊來進行側溝的修繕及清淤疏通，希望挺過這次颱風所帶來的雨勢。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區四腳亭坑路靠近早起會的路段，長年下來逢強降雨必淹，常常造成交通受阻，現在又適逢強颱山陀兒近逼，瑞芳區公所也趕緊來進行側溝的修繕及清淤疏通，今(1)日瑞芳區區長楊勝閔與吉慶里里長簡惠麗就到工程現場，希望經過這次改善，能成功挺過這次颱風所帶來的雨勢。

強颱山陀兒來勢洶洶，各地也都在準備防颱整備工作，來到四腳亭坑路部分路段的側溝，正在進行改善工程，主要是因為，這路段逢強降雨必淹，加上黃色泥水，讓用路人安全受到考驗，因此每到下大雨時，當地里長都得來站崗觀察，一旦淹水就協助封路，避免人員經過打滑。

吉慶里里長簡惠麗說，多年來這路段一遇到大雨就淹水，讓地方很困擾，感謝區公所協助將溝蓋改善，並進行清淤，保持溝渠的暢通。

瑞芳區區長楊勝閔說，四腳亭坑路經過里長反映易淹水的情形，因溝蓋間距過寬，導致要清淤很不容易，這次將溝蓋間距縮短，增加清淤的空間，改善長度約30公尺，期盼可以安全度過這次的颱風。

山陀兒颱風

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