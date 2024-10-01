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山陀兒移動速度慢「像原地打轉」 吸北方乾空氣開始減弱

颱風逼近嚴防強風 三芝有機農場溫室補強防灌破

觀天下／ 記者廖品涵/三芝報導
三芝有機農場趕在颱風來之前，巡視農場中20多座的溫網室，並且進行加強穩固的動作，防網室給吹破了。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場趕在颱風來之前，巡視農場中20多座的溫網室，並且進行加強穩固的動作，防網室給吹破了。 圖／紅樹林有線電視提供

強颱「山陀兒」逼近，雖然還沒有登陸台灣，不過在北海岸一早就可以感受到明顯的風勢。擔憂風雨影響還在生長的農作物，三芝有機農場也趕在颱風來之前，巡視農場中20多座的溫網室，並且進行加強穩固的動作，把溫網室門關緊閉，避免強勁的風勢灌入，把網室給吹破了。

三芝有機農場馬文權說，由於這幾天都還有蔬菜在採收，只能到颱風來臨的前一刻才有時間趕緊為農業資材做好防颱的巡視工作。颱風還未來，強風已經發威，甚至其中有一間溫網室就是一早被強風給灌破了頂部，只能先黏補應急，等到颱風過後再評估是否整張帆布換掉。

山陀兒來襲，預估將會從南台灣登陸，不只是南部的農友上緊發條嚴防風雨，北部的農民也是提前感受到強勁風勢，這兩天都在進行農作物與農業資材保衛戰，就是希望做好萬全的防颱措施，要來減低強颱可能帶來的損失。

山陀兒颱風

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