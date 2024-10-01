強颱山陀兒來襲 林欽榮：高雄市府團隊若獲災情立即處理

強颱山陀兒來襲，高雄市副市長林欽榮今天多地視察防颱整備，並要求市府團隊若接獲災情通報，應立即出動人員機具前往處理，將影響降到最低，颱風過後務必以最快速度恢復市容。

林欽榮今天前往中華五路及正勤路口、輕軌大順路段樹木隧道，以及仁武區第100期市地重劃工程與八涳橋等地，視察樹木支架加固情形與防颱整備工作。

工務局表示，為穩固輔助喬木根系支撐，已動員人力於每棵樹木加設2組支架以增加喬木支撐力，同時加強所管轄行道樹疏枝修剪、支架固定，以及路燈、開關箱檢修等，並整備救災機具與人力，若有狀況，可立即派員到現場排除障礙。

輕軌大順路度沿線迎風面及路口受風較大的27株雨豆樹，也進行綁固與支撐加固作業，林欽榮並要求輕軌營運團隊成立緊急應變小組，於颱風豪雨期間隨時注意營運安全。

上次颱風凱米帶來大雨造成高雄多處淹水災情，仁武區第100期市地重劃工程也嚴重積水，林欽榮檢視澄德路改道施工處的防汛太空包堆疊強化情形，並指示地政局與中央部會協商，給予行政協助使用鄰重劃區外的土地施做擋土牆。

林欽榮也指示市府水利局後續執行的八涳橋改建工程，應主動協調交通局給予施工期間替代道路方案的建議，以利儘早改善排水瓶頸。

林欽榮也要求市府團隊若接獲災情通報，應立即出動人員與機具前往處理，將影響降到最低；颱風過後，務必以最快速度恢復市容，讓市民回復日常生活。