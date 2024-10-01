視察前鎮漁港防颱 陳其邁：所有船員上岸安置避風

高雄市長陳其邁今天下午到前鎮漁港視察大型遠洋漁船防颱纜繩加固情形，並指示百噸級以上漁船上除留守必要人員外，所有船員一律上岸安置避風，上岸人數約200人。

颱風山陀兒侵襲，陳其邁會同民進黨立委賴瑞隆、農業部漁業署、海洋局、高雄區漁會、遠洋漁業3大公會、高雄港務分公司及里長等到前鎮漁港視察防颱整備。陳其邁現場指示海洋局，再次提醒漁船船主多增加纜繩數量，務必確保港內漁船繫纜穩固，確保自身漁船財產安全。

陳其邁也請高雄區漁會、遠洋漁業三大公會等單位全力協助轄屬漁船安置外籍漁工，船上除留守必要幹部船員及人員外，其餘人員皆應於今天下午3時陸續上岸避風安置，以保障外籍漁工颱風期間人身安全，此次初估上岸避風人數約200人。

海洋局表示，高雄市政府已於昨日晚間宣布全市停班停課，船員上岸避風命令即同步生效，此次颱風強度不容小覷，威力不亞於47年前的賽洛瑪颱風，100噸級以上漁船漁船主應配合將船員撤離漁船。

海洋局強調，倘未能即時安排合適處所安置，也可透過海洋局及高雄區漁會協助在前鎮漁民服務中心、前鎮漁港船員會館及小港區漁會辦公室等處所臨時安置，海洋局也將持續掌握船員上岸數量及安置情形。