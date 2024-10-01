彰化災害應變中心一級開設 王惠美：加強橫向協調

颱風山陀兒侵襲台灣，彰化縣颱風災害應變中心今天上午從二級開設提升為一級開設，縣長王惠美指示，請各單位依相關規定，與鄉鎮公所對應單位保持聯繫，另加強橫向協調機制。

山陀兒颱風凌晨增強為強烈颱風，彰化縣政府召開防颱整備應變會議，彰縣山陀兒颱風風災災害應變中心上午也從二級開設提升為一級，王惠美在會議上聽取縣府各單位防災應變報告。

根據彰化縣政府發布新聞，王惠美在會議中指出，為了能在第一時間掌握災害資訊，請消防局、警察局等單位加強災情查通報機制，各單位也應依通報流程規定，與鄉鎮公所對應單位保持聯繫，另加強橫向協調機制，保持機動待命狀態，確保縣民生命財產安全。

彰縣府說，已調度110台抽水機，可在鹿港、芳苑、大城等沿海低窪區域鄉鎮抽排水，至於縣內的抽水站9月26日已完成定期檢查，縣內5座滯洪池也完成準備工作，可隨時啟動蓄洪，另在大城鄉增布移動式抽水機組，請廠商提供即時情資，配合在漲潮期間預先啟動抽水，降低內水水位高度。