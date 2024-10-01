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屏東全力戒備颱風山陀兒 周春米：未來關鍵36小時

中央社／ 屏東縣1日電

颱風山陀兒直撲屏東，縣長周春米今天主持災害應變中心會議並表示，未來36小時是重要關鍵，風雨最劇烈，沿海鄉鎮低窪地區慎防積淹水，山區民眾要盡快執行預防性撤離。

結束屏東縣災害應變中心工作會議結束後，周春米到屏東市和生重劃區、高樹鄉等地視察防颱準備情形。周春米表示，風雨預估今天下午3、4時過後陸續增強，民眾要做好防颱準備，非必要請不要出門，也不要上山或到海邊，平安度過颱風。

依災害應變中心資料，屏南山區、恆春半島風力已超過10級陣風，雨量最高超過300毫米；高樹等沿山地區、山區原鄉都要警戒，小心土石崩落、土石流及山洪暴發，強制要求不能再上山。

另外，原鄉部落撤離進度。屏東縣截至今天上午9時，統計撤離773人，包括滿州鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉等，除部分依親，全縣開設8處收容所共收容290人；其中春日鄉撤離進度落後，周春米呼籲公所加速執行，確保族人安全。

而颱風山陀兒經過琉球鄉時，浪高可能達到8公尺，留意海水倒灌。目前航運暫停，周春米提醒琉球鄉公所做好確保物資、防災整備，全面警戒。

屏東縣政府因應颱風山陀兒，既有大型移動式抽水機組157台，已全數預布待命抽水，縣府再向經濟部水利署申請支援22部移動式抽水機，已到位16部，由水利處持續追蹤爭取中。

周春米表示，剛與總統賴清德及中央災害應變中心視訊會議，賴總統指示屏東可能是此次颱風影響最嚴重、災情最辛苦的縣市，中央與地方及各單位要全力防颱，也請第一線人員執勤時務必小心，以安全優先。

周春米 屏東縣政府 山陀兒颱風

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