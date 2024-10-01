強降雨基隆武崙國中體育館淹水 市府3招防颱

基隆市日前強降雨造成武崙國中體育館淹水，颱風山陀兒來襲，市府在體育館前堆沙包防堵，並運用活動式防洪板將水量導引到水溝，另規劃設置集水井，避免體育館再度淹水。

基隆市9月27日一陣強降雨，使得武崙國中的斜坡水溝排水不及，大量雨水宣洩而下，灌入地勢較低的體育館和地下室，體育館木地板淹水受損，積水已清理完畢。

安樂區長簡翊哲表示，颱風山陀兒來襲，市府會在武崙國中體育館前堆起沙包，作為第1道防線，並運用水利署第10河川分署提供的10片活動式防洪板，架設在武崙國中斜坡水溝旁，將水流導引至水溝，第3道防線則規劃在斜坡排水溝下建置集水井，將雨水匯流至集水井後再排出，減少水患風險。

基隆市政府教育處表示，校方已請廠商估價施作集水井，教育處會予以補助，期盼能徹底解決武崙國中體育館淹水問題。

颱風山陀兒來勢洶洶，第10河川分署除支援在基隆市大武崙溪畔設置大型抽水機外，並提供基隆市府808片活動式防洪板，現已運至實踐抽水站倉庫，供各區公所借用，據工務處統計，目前已領取約300片，各區公所正陸續申請借用。