快訊

南韓梨泰院害死159人 法院一審判決「輕判與無罪」

緩慢向北移動！氣象署估強颱山陀兒「明登陸」：南部慎防豪雨、致災性強風

石破茂正式成日本第102任首相！新內閣預計今晚成立

強降雨基隆武崙國中體育館淹水 市府3招防颱

中央社／ 基隆1日電

基隆市日前強降雨造成武崙國中體育館淹水，颱風山陀兒來襲，市府在體育館前堆沙包防堵，並運用活動式防洪板將水量導引到水溝，另規劃設置集水井，避免體育館再度淹水。

基隆市9月27日一陣強降雨，使得武崙國中的斜坡水溝排水不及，大量雨水宣洩而下，灌入地勢較低的體育館和地下室，體育館木地板淹水受損，積水已清理完畢。

安樂區長簡翊哲表示，颱風山陀兒來襲，市府會在武崙國中體育館前堆起沙包，作為第1道防線，並運用水利署第10河川分署提供的10片活動式防洪板，架設在武崙國中斜坡水溝旁，將水流導引至水溝，第3道防線則規劃在斜坡排水溝下建置集水井，將雨水匯流至集水井後再排出，減少水患風險。

基隆市政府教育處表示，校方已請廠商估價施作集水井，教育處會予以補助，期盼能徹底解決武崙國中體育館淹水問題。

颱風山陀兒來勢洶洶，第10河川分署除支援在基隆市大武崙溪畔設置大型抽水機外，並提供基隆市府808片活動式防洪板，現已運至實踐抽水站倉庫，供各區公所借用，據工務處統計，目前已領取約300片，各區公所正陸續申請借用。

基隆 山陀兒颱風 淹水

延伸閱讀

颱風山陀兒來襲 高市府要求管線單位做好安全措施

強颱山陀兒恐登台 侯友宜預估「這時間」新北風雨大

罷樑民調／四成五基隆人不同意 謝國樑施政滿意破五成

強降雨山坡坍方 汐止社區心驚驚協調地主處理

相關新聞

強颱山陀兒來勢洶洶 國軍兩棲突擊車前進蘇澳待命救災

強颱「山陀兒」來勢洶洶，國軍第三作戰區整合三軍部隊，已經派遣AAV-7兩棲突擊車進駐蘇澳鎮公所，並且完成預置兵力、聯絡官...

山陀兒來勢洶 大煙囪六燃歷史建築保溫雞舍因樹倒受損

原位於新竹市歷史建築日本海軍六燃廠旁的保溫雞舍，日前已移至陽明交大校內，但強颱山陀兒來勢洶洶，昨天雞舍旁的印度橡膠樹受風...

防颱災害未雨綢繆 南市東山公所啟動「緊急便當」服務

強颱「山陀兒」可能釀災，各地防颱未雨綢繆，台南市東山區公所今宣布啟動「緊急便當」服務，應對天然災害提供即時援助。

嘉縣市颱風假不同調惹議 議員提3方案：要有配套、發布時間勿太晚

山陀兒颱風直撲台灣，嘉縣市共同生活圈，放颱風假不同調惹議，嘉市不放假，市議員王浩接獲許多民眾陳情，以2年颱風來襲經驗，呼...

防侵襲景美溪及新店溪交界低窪 侯友宜視察大鵬抽水站

山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽...

視察前鎮漁港防颱 陳其邁：所有船員上岸安置避風

高雄市長陳其邁今天下午到前鎮漁港視察大型遠洋漁船防颱纜繩加固情形，並指示百噸級以上漁船上除留守必要人員外，所有船員一律上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。