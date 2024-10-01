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颱風山陀兒來襲 高市府要求管線單位做好安全措施

中央社／ 高雄1日電

山陀兒颱風來襲，高雄市工務局道路挖掘管理中心要求各管線單位做好防颱應變及管挖工區安全措施，同時備妥抽水機防止高雄市共同管道（含寬頻）積淹水，並派員加強管挖工程工安巡查。

道路挖掘管理中心今天發布新聞稿指出，工務局日前已通知各管線單位做好山陀兒防颱應變，並派員至管挖中的工地巡查，要求管溝要加強鐵板覆蓋、做好擋土安全措施、交維與警示，及管線單位需加強巡視人孔蓋，確保用路人安全。

道路挖掘管理中心指出，各管線單位平時即需自主巡查權屬管道、管線及人手孔蓋，颱風期間要注意管線設施有無阻礙排水問題，確認道路上孔蓋有無破損等情形，避免公安事件發生。

道路挖掘管理中心表示，已要求各管線單位做好防颱應變及管挖工區安全措施，並備妥抽水機防止高雄市共同管道（含寬頻）積淹水；道路挖掘管理中心也派員巡查高雄市共同管道，24小時進駐共同管道監控，確保管道內設備安全。

山陀兒颱風 淹水 高雄市

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