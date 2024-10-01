颱風山陀兒來襲 澎湖海巡勸離並戒備護民安
颱風山陀兒海陸警報齊發，金馬澎分署第七岸巡隊在各海岸及港口執行勸離作為，以維護民眾生命及財產安全。
澎湖縣縣政府今天公告自下午5時起各海岸港區禁制令，除馬公商港與軍港外，民眾不可在海岸或港區從事水域活動，違反規定者可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。
颱風山陀兒海陸警報齊發，澎湖海域吹起強風，金馬澎分署第七岸巡隊呼籲，民眾勿於颱風期間前往海岸管制區域戲水及觀浪，並動員官兵在各海岸及港口執行勸離作為，以維護民眾生命及財產安全。
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