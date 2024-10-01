快訊

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地崩毀流失、菜園全被埋

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

強颱山陀兒進逼大門 南市白河公所已預防性撤離120人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
強颱山陀兒進逼大門，南市白河公所今中午前已預防性撤離120人，圖為區長董麗華（中）與長輩溝通撤離情形。圖／民眾提供
強颱山陀兒進逼大門，南市白河公所今中午前已預防性撤離120人，圖為區長董麗華（中）與長輩溝通撤離情形。圖／民眾提供

強颱山陀兒腳步已進逼大門，憂心釀成重大災情，台南白河區公所一早提前啟動防災機制，截至今中午前預防性撤離了120人，均已順利安置中。

白河區崎內里東福利及西福利兩地在去年0907豪雨時曾經歷嚴重水災，多處淹水導致居民家園被黃泥淹沒，讓許多家庭流離失所，財產損失慘重。公所這次針對轄內土石流及水災潛勢區域，預防性撤離。

包括馬稠後里甘宅部落、白河里瓦瑤子、崎內里東福利、西福利部落、河東里西勢尾部落、瓠仔園部落；土石流潛勢區包括關嶺里、六溪里、大林里及仙草里等地，公所已於颱風來臨前積極展開撤離行動。

經統計，至今中午為止共計撤離130人，其中109人依親，11人安置在白河福安宮，均順利安好。

白河區長董麗華表示，此次疏散行動區公所已安排店仔口福安宮作為臨時收容處所，為受影響居民提供安全的避難地點及必需的生活物資。這次為確保疏散的順利進行，已派遣多組工作人員偕同警方及國軍逐戶通知居民，並協助其安全撤離。

台南 山陀兒颱風 白河

延伸閱讀

山陀兒估2日登陸 恐為1966年後首次強颱直撲西南部

強颱山陀兒暴風圈接近 高雄市今明兩天不收垃圾

山陀兒強颱民眾備糧 賣場蔬菜、泡麵搶購一空

無畏強颱山陀兒風雨！西門町出現「超長人龍」 只為這1物

相關新聞

颱風假決策壓力大 黃敏惠臉書被灌爆、最帥市長也說話了

山陀兒進逼，基北北桃今正常上班課，嘉義市長黃敏惠也因沒放颱風假被網友灌爆臉書，其實許多網友昨也湧入北市長蔣萬安臉書洗版，...

山陀兒轉強颱明晚開始要小心 新北將封水門今晚8開始拖吊

山陀兒颱風增強為強颱，引發民眾憂心，新北災害應變中心今中午開工作會報，會中指出新北風雨將與今晚8時逐漸增強，3日白天到達...

關水門「太超前」惹怨 蔣萬安曝考量原則：生命安全優先

山陀兒進逼，北市今風雨不大，但北市疏散門今上午9點起只出不進、下午1點拖吊、傍晚5點關水門，引發民眾質疑是否太超前、關太...

連放2天颱風假機率高？台南市應變中心提高為一級開設

強颱山陀兒今天上午7時位於鵝鑾鼻西南方約180公里處，向北轉北北東進行，目前嘉義以南都在陸警的範圍當中，氣象署預估明天下...

陳其邁講3次「減少不必要外出」今晚沿海風勢很強勁

強颱山陀兒暴風圈直撲高雄而來，今早陳其邁在災害應變中心與賴清德總統視訊連線，會後表示，這次風的影響會大於雨，市民務必減少...

強颱山陀兒近逼 高雄西子灣捲起10米高巨浪

強颱山陀兒逐步逼近南台灣首當其衝，高雄西子灣也開始湧起巨浪，打上防波堤的強浪有10米高，民眾騎車經過時，還遭遇大浪，嚇得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。