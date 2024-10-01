強颱山陀兒進逼大門 南市白河公所已預防性撤離120人

強颱山陀兒腳步已進逼大門，憂心釀成重大災情，台南市白河區公所一早提前啟動防災機制，截至今中午前預防性撤離了120人，均已順利安置中。

白河區崎內里東福利及西福利兩地在去年0907豪雨時曾經歷嚴重水災，多處淹水導致居民家園被黃泥淹沒，讓許多家庭流離失所，財產損失慘重。公所這次針對轄內土石流及水災潛勢區域，預防性撤離。

包括馬稠後里甘宅部落、白河里瓦瑤子、崎內里東福利、西福利部落、河東里西勢尾部落、瓠仔園部落；土石流潛勢區包括關嶺里、六溪里、大林里及仙草里等地，公所已於颱風來臨前積極展開撤離行動。

經統計，至今中午為止共計撤離130人，其中109人依親，11人安置在白河福安宮，均順利安好。

白河區長董麗華表示，此次疏散行動區公所已安排店仔口福安宮作為臨時收容處所，為受影響居民提供安全的避難地點及必需的生活物資。這次為確保疏散的順利進行，已派遣多組工作人員偕同警方及國軍逐戶通知居民，並協助其安全撤離。