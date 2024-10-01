台中災害應變中心2級開設 側溝清淤逾883公里

山陀兒颱風今天增為強颱，台中市長盧秀燕除宣布災害應變中心升級為2級開設，還前往西區視察清淤作業，目前側溝清淤長度逾883公里，她表示，雖然中市目前天氣晴朗，仍不可掉以輕心。

相較於上次凱米颱風期間，盧秀燕在颱風來襲期間前往美國參訪引發議論，這次盧秀燕嚴陣以待，昨天應變中心3級開設，今早升級2級開設，還在市政會議召開前，先到西區建國路與林森路口視察清淤作業，在市政會議結束後，接著召開災害應變中心工作會報，聽取相關單位的防災簡報。

盧秀燕指出，山陀兒颱風已升級為強颱，市府也已將災害應變中心升級為2級開設，因沒有受到中央山脈的阻擋，所以帶來的風雨可能會很驚人，為了安全起見，市府將容易發生積水的地區再檢查過一遍，期勉清潔人員加強防颱整備應變，避免排水溝堵塞。

盧秀燕也呼籲，雖然目前台中天氣晴朗，但絕不可掉以輕心，請市民密切注意消息，做好應變措施，大家都平安。由於颱風動向不定，明天是否會停班停課，也請大家隨時注意市府發布的訊息。

因應颱風來襲，市府總動員加強整備，水利局表示，颱風來臨前，已完成轄管各級排水路清疏共計111公里，包含區域排水69公里、雨水下水道21公里及野溪21公里等；另也完成台中市86座水閘門檢查作業，全面監控水情，因應突發狀況。

台中市災害應變中心升級至2級開設，指派防救災相關局處人員進駐。為保障市民安全，消防局指出，已劃定山區、臨海與河邊警戒區域，限制或禁止民眾進入，包括大雪山、南湖大山等台中市主要山岳；大肚溪、大甲溪河床及高美濕地等範圍，呼籲市民保持警覺並遵循規範。