颱風山陀兒來襲 翡翠水庫控留庫容改小流量放水
颱風山陀兒龜速靠近，台北翡管局表示，翡翠水庫已連續2天進行調節水位，為控留25%水庫容量及蓄洪防災，今天中午關閉大壩沖刷道並調降放流量，改維持小流量發電放水。
台北翡翠水庫管理局發布新聞資料表示，因應颱風山陀兒襲台，翡翠水庫已連續2天進行預防性調節水位，今天上午控留至25%庫容，準備因應颱風可能帶來豪雨，提前做好蓄洪防災。
翡翠水庫今天中午12時將關閉水庫大壩放水及沖刷道，藉由調降放流量，改以小流量發電放水，盼颱風實際侵襲時，減少下游水患風險，且視需要同時供應下游直潭淨水場所需水源。
翡管局指出，將密切注意颱風山陀兒動態及降雨情形，機動性調節放水，提醒颱風期間，民眾應遠離新店溪、淡水河行水區及沿岸低窪地區，避免危險。
翡管局表示，依氣象預報資訊研判，翡翠水庫集水區可能受颱風外圍環流及東北季風影響，帶來長時間強降雨，有必要進行預防性調降水位，維護大壩安全，並增強水庫蓄洪防災能力。
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