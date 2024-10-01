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蘇花路廊蘇澳至和平解除封路 和仁至崇德持續搶修

中央社／ 宜蘭1日電

颱風山陀兒來襲，造成蘇花公路台9線、台9丁線多處零星落石災情，經搶修後，今天上午7時蘇澳至和平路段解除預警性封路，和仁至崇德路段因持續坍方，現正搶修中。

公路局東區養護工程分局今天表示，受到颱風山陀兒外圍環流影響，蘇花路廊昨天發生數度短時強降雨，造成蘇花公路（台9線、台9丁線）多處零星落石及土石流公路災情。

公路局東區養護工程分局南澳工務災害搶修團隊於今天清晨雨勢停歇後，立即辦理全線巡檢及搶修作業，蘇澳至和平路段已於今天上午7時完成路面清理作業，解除預警性封路。

東區養護工程分局指出，和仁至崇德路段因持續發生土石流坍方，台9線164.5公里處，昨天晚間發生土石流土方量超過1000立方公尺，目前持續辦理搶修作業中，將待搶修情形及後續雨情狀況，另行公告開放通行時間。

山陀兒颱風 蘇澳 蘇花公路

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