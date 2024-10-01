颱風山陀兒來襲 台南預防撤離2人、封閉7座橋梁
颱風山陀兒來襲，台南市災害應變中心今天一級開設，市府中午前已預防性撤離2區2人，且封閉7座橋梁，啟動抽水站及滯洪池預洩降，全力防颱。
台南市長黃偉哲今天召開防颱工作會報，他指出，目前台南市暫無太大風雨，市府全力落實防颱整備，加強防汛麻豆埤頭等重要聚落，維持區域排水、雨水下水道及道路側溝暢通，確認抽水設備及移動式抽水機操作運轉無虞。
市府統計，中午前已預防性撤離龍崎區、左鎮區各1人，預警性封閉永康區、新營區、鹽水區等7座橋梁，暫未封閉道路；草湖寮、坐駕、文賢及鹿耳門等22座抽水站啟動，滯洪池預洩降。
市府表示，颱風山陀兒向北轉北北東前進，嘉義以南全在陸警範圍，中央氣象署預估明天下午可能自高屏沿海登陸，暴風圈將影響全台。
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