屏東山區總雨量估達800毫米 台24線往霧台預警封閉

颱風山陀兒挾帶豪雨，屏東山區預估總雨量達800毫米，因山區連續降雨易有落石發生，今天下午5時預警封閉台24線通往霧台鄉路段；霧台鄉長巴正義說，山上存糧無虞。

依中央氣象署資料，颱風山陀兒今天上午10時的中心位置在高雄南南西方約220公里處，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東進行；預估屏東預估總雨量，平地300至500毫米、山區500至800毫米。

公路局南區養護工程分局今天發布訊息指出，山陀兒颱風挾帶豐沛雨量，考量山區連續降雨、夜間視線不佳及土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4k至37.3k德文路口至神山路段往霧台鄉路段，今天下午5時實施預警性封閉。

另外，因依目前颱風路徑及行走速度較緩慢，實施預警性封閉時間可能因而延長，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

霧台鄉長巴正義接受中央社記者電話訪問表示，山上從昨晚就開始下雨，也吹起陣陣強風，但上午風勢趨緩，但隨著颱風靠近，應該下午過後風雨會漸強，而山上備有14天存糧，雜貨店有販售乾貨，村民也會採食自己種植蔬果，物資無虞。