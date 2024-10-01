颱風山陀兒來襲 台南海域3擱淺貨輪加強繫固
颱風山陀兒來襲，台南市災害應變中心今天一級開設，擱淺在台南海域的3艘貨輪，交通部航港局已抽除殘餘油料及加強繫固，避免環境污染。
面對颱風山陀兒，台南市長黃偉哲今天要求市府待命戒備，持續監控氣象情資及和相關單位橫向聯繫，同時彙整訊息以地圖化方式呈現，網址（https://ppt.cc/fFObCx）滾動式更新，以利用路人掌握封橋封路資訊。
市府呼籲市民加固廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等，備妥居家存糧，清理居家排水，落實防颱準備，避免前往山區、河邊、海邊等危險區域。
此外，擱淺於台南海域的凱達輪、多芬輪、阿諾輪（蘇菲亞號）等3艘貨輪，航港局已抽除殘餘油料，將加強繫固及派員巡視監控，確保油污不外洩，避免對海域環境造成污染。
市府環保局指出，颱風凱米造成台南海域3艘貨輪擱淺，航港局原已準備就地拆解，卻又遇上颱風山陀兒來襲，航港局已要求海保署及海巡署持續監控擱淺船舶可能海污情事，環保局也會協助。
環保局表示，目前凱達輪已開始進行拆除，多芬輪拆除計畫由航港局審理中，阿諾輪拆除作業9月20日上網公告，嚴加規範承包廠商應落實船體周圍吸油棉防護措施，預定本週進行清艙作業。
3艘貨輪拆除，海巡署將空拍解析、巡檢海域與岸際環境；台江國家公園管理處負責監控曾文溪口船體周遭情況；市府巡查及水質採樣，掌握空拍資訊及污染預警，持續監控。
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