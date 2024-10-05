又漲電價又補貼 經長：兩回事

新版電價十六日上路，初估對台電營收貢獻一百五十億元，一年內調漲兩次電價，立委不滿台電還要爭取兩千億元補貼。經濟部長郭智輝昨日表示，調漲電價是反映目前經營成本，補貼是回顧過去民生電價低於成本，呼籲立法院能同意撥補。

台電電價從二○二二年至二○二四年連續三年調漲，且今年更是罕見連續兩次調漲，算起來三年已調漲四次，據了解，此次電價審議會中也沒有討論千億元補貼的問題，讓電價調漲與補貼脫鉤，並反映成本調漲。

台電向立法院爭取的補貼有兩筆，一是二○二四年追加預算補貼一千億元，另外一筆是二○二五年在總預算中補貼一千億元。

郭智輝表示，二千億元的補貼跟調整電價是兩回事，調整電價是在反映目前經營成本，但是補貼是在回顧過去因為考慮民生而凍漲電價的撥補，民生電價都是低於成本，呼籲立法委員能夠支持，給台電一些撥補。

台電的電價成本是三點九元，民生電價凍漲，每度售價二點七七元，民生電價的部分一年虧約八百億元，因此台電認為需要向政府爭取補貼。

此外，產業電價平均調漲百分之十二點五，台灣多數醫療院所因不符合電費減免條件，電價調漲比率百分之十四，高於產業電價平均調漲，醫界對此多有微言。

對於醫療院所電價調漲，行政院長卓榮泰昨拍板，原則上不增加醫療院所負擔，卓榮泰說，基本態度是醫療院所不會增加負擔，電費以前是由台電吸收，未來要思考如何處理，但原則是不會增加醫療院所負擔。郭智輝直言，這次基本上醫療院所就是不漲。

此外，電價調漲也對企業界帶來不小影響，對於台電今年二度調漲電價，台灣大哥大董事長蔡明忠昨日表示，電價結構過去長期不合理，累積太久沒有調整，一時間讓大家感覺頻頻漲電價，有適應問題。

蔡明忠認為，政府能夠勇敢地面對電力問題，是很好的事情，政府應盡可能宣導全民永續概念，節省一度電可以對台灣或世界有什麼貢獻。

蔡明忠同時表示，地球暖化是全人類都要面對的挑戰，電價上漲，大家要想的不是「我的荷包會受損傷」，而是都該想想看「我們怎麼能幫助節電節能」，能夠省下一度電，對於台灣、全世界都有助益。