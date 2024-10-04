外界轟電價政策急轉彎、台電再爭取2000億元 郭智輝回應了

關於近來電價政策急轉彎、台電一年2次調漲電價卻還爭取補助2,000億元等爭議，經濟部長郭智輝4日表示，電價調整是反映各個不同業別的實際狀況建議修正，有經過電價審議會委員同意；至於2,000億元補助則跟電價調漲是兩回事，調漲電價是在反映目前經營成本，但撥補則是因過去為避免物價大幅波動而凍漲民生電價的關係。

經濟部長郭智輝4日陪同行政院院長卓榮泰出席立法院「施政報告繼續質詢」，接受媒體聯訪，做了以上表示。

3日經濟部以發布新聞稿方式宣布取消菸草製造業電價減半優惠，並且將醫院診所餐廳、外燴、團膳等業別納入電價凍漲行列，被外界解讀為電價政策急轉彎。

郭智輝說明，電價調漲方案是電價審議會決定，但他們決定的是方向，對於細微的調整，還是要根據不同業別的實際狀況來反映，因此經濟部做出修正建議，且這些修正方案是經過審議委員的同意。

另，關於台電爭取撥補2,000億元一事，郭智輝則表示，2,000億元撥補與調整電價是兩回事，電價是反映台電經營成本，撥補則是針對過去幾年電價凍漲所補助，希望立法院還是可以支持。

行政院考量到台電負債水位及過去幾年凍漲民生電價，今年及明年各編列1,000億元撥補預算，合計2,000億元，目前尚未獲得立法院首肯。

媒體也詢問，以色列及伊朗正發生衝突，國際原油價格上漲，如此變化也攸關國際能源價格及台電經營狀況。對此，郭智輝表示，全球的戰爭對我國的影響，經濟部還在收集資訊、做內部研究。

此外，針對此次山陀兒颱風龜速襲台，全台同步放颱風假的天數有二天，三三會理事長林伯豐表示，全台放一天颱風假經濟損失315億元，言論在網路上引發兩派網友爭論。對此，郭智輝今表示，颱風假是地方政府的權責，經濟部尊重，至於停水、停電的部分，力拚今晚全面修復。