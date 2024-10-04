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電價罕見1年漲2次還需2千億元補貼？經長郭智輝：兩回事
產業用電調漲14％、民生用電凍漲的新版電價10月16日實施，初估對台電營收貢獻150億元，1年內調漲2次電價，立委不滿台電還要爭取2千億元補貼。經濟部長郭智輝今日表示，調漲電價是反映目前經營成本，補助是回顧過去民生電價低於成本在賣，呼籲立法院能同意撥補。
台電電價從2022年至2024年連續3年調漲，且今年更是罕見連續兩次調漲，算起來3年已調漲4次，據了解，此次電價審議會中也沒有討論千億元補貼的問題，讓電價調漲與補貼脫鉤，並反映成本調漲。
台電向立法院爭取的補貼有兩筆，一是2024年追加預算補貼1千億元，另外一筆是2025年在總預算中補貼1千億元。
郭智輝表示，2千億元的補助跟調整電價是兩回事，調整電價是在反映目前經營成本，但是補助是在回顧過去因為考慮民生而凍漲電價的撥補，民生電價都是低於成本，呼籲立法委員能夠支持，給台電一些撥補。
台電的電價成本是3.9元，民生電價凍漲，每度售價2.77元，民生電價的部分一年虧約800億元，因此台電認為需要向政府爭取補貼。
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