電價不優惠菸草業 經長郭智輝說了政策轉彎關鍵

電價漲幅優惠政策急轉彎，經濟部取消菸草製造業減半優惠，並且將醫院診所餐廳、外燴、團膳等業別納入電價凍漲行列，經濟部長郭智輝今日表示，這是反映各個不同業別的實際狀況建議修正，有經過電價審議會委員同意。

郭智輝表示，電價調漲方案是電價審議會決定，但他們決定的是方向，對於細微的調整，還是要根據不同業別的實際狀況來反映，因此經濟部做出修正建議，且這些修正方案是經過審議委員的同意。

電價審議會9月30日決定10月16日起調漲電價方案，一般產業用電戶電價調漲14％，民生電價凍漲，但符合用電量衰退或產值衰退兩條件可凍漲，或漲幅減半。

台電按照電價審議會的優惠條件，10月1日傍晚公布86業別受惠，因此出現菸草製造業電價漲幅可減半，但大型醫院電價調漲14％的現象，隔日，反菸團體痛批，還有醫師感歎「救命的比不上賣菸的」，當天台電的回應是漲幅減半或凍漲的行業別，是按照審議會的條件篩出。

經濟部3日傍晚發布修正方案，取消菸草製造業電價漲幅減半的優惠，恢復調漲14％，表示菸草製造業雖符合用電及產值衰退的標準，但考量國家政策與公共利益，避免引起鼓勵吸菸、違反國家衛生健康政策的疑慮，因此菸草製造業不予凍漲電費，比照一般產業用電用戶調漲14%。

且食品、飲料及菸草製品批發業，以及食品、飲料及菸草製品零售業兩類用戶，也會將當中專售菸草的用戶分類出來，不予凍漲，電價恢復調漲14%。

醫院及診所的部分，經濟部表示，考量到醫療與民生物價相關性較高，也全部改為凍漲，75％的診所用戶原本就使用小商家的計費方式，在本次電價調整時，已經是凍漲不受影響，另外25％（1256戶）較大型的診所，考量同一產業類型應以同一標準，也建議醫院診所都改為凍漲，後續則比照社福、學校、農漁用電，再與主管機關協調後續預算編列議題。

一般的餐廳、攤販等以小商家方式計費的，本來就凍漲，大型餐廳等餐食業、外燴及團膳承包業不屬於這次電價調漲的優惠行業別，但考量與民生相關，經濟部也決定改為凍漲。花蓮地區旅宿業因震災緊接著風災，電費也會凍漲。