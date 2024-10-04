經部轉彎 醫院診所電價改凍漲

原先醫院、診所將在本月十六日起調漲電價百分之十四，經濟部昨以「考量到醫療與民生物價相關性較高」為由，臨時喊卡。該事件轉折點在於本報十月三日獨家報導，有醫師質疑：「救命的比不上賣菸的」，且在野立委呼籲別把「健康台灣」變成「菸草台灣」，才讓政府懸崖勒馬。

經濟部表示，原來百分之七十五的診所用戶，本就使用小商家計費方式，本次電價調整時，已是凍漲，不受影響，至於百分之二十五較大型的診所，考量同一產業類型應以同一標準，此次建議審議會，醫院診所都改為凍漲，後續則比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續預算編列議題。

對此，八大醫護團體隨表感謝聲明，「樂見政府為投資健康之積極回應，舒緩醫療院所之營運壓力！」

基層醫療院所理事長林應然表示，醫療業是救命的行業，存放疫苗藥物等醫療物資，以及維持儀器運作，均需用電成本。台電此次凍漲條件為產業衰退或反應成本，醫療業在台灣已是衰退產業，台電卻還不幫忙維護，如維持百分之十四電價，對於診所來說，每年成本約增加好幾萬元，一家大型醫院恐將增加好幾千萬元電費。

日前代表八大醫界團體發言的台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，之前政府回應此事時，給了「想讓醫療院所凍漲電費，需修定電業法第五十二條規定」等回應，讓醫界覺得這波漲定了。因為醫療院所調漲百分之十四電價，台電每年約多增一二十億收入，凍漲等於少收這麼多錢。

聯合報昨天獨家報導「救命的比不上賣菸的」，引發熱烈討論，新聞經轉發到PTT後，大批網友留言反對。國民黨立委陳菁徽貼文痛斥「賴清德總統所謂的健康台灣政見，是在開什麼玩笑？這根本只是口號，別把健康台灣變成菸草台灣。」

洪子仁表示，「健康台灣、菸草台灣」這口號具超強殺傷力，讓醫界產生相對剝奪感，引發眾怒，這才讓政府做出快速回應，在短短幾天內補破網，宣布醫院診所電費凍漲，避免爭議擴大。

經濟部取消對菸草製造業的電價優惠，對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗肯定此舉，她認為，這展現出政府對公共健康的高度重視，符合「菸害防制法」精神，不對菸草產業提供任何形式的優惠或支持，降低菸草產業利益，以達到減少菸品消費，保護公共健康。

洪子仁指出，醫界應從此事學到經驗，那就是溫文儒雅，無法解決問題，如果政府某項政策嚴重影響醫界生存，就應發出不平之鳴，據理力爭，才有機會改變不合時宜的措施。