電價政策急轉彎 醫院凍漲 菸草業改調漲14%

工業電價政策轉彎，醫院凍漲。經濟部昨（3）日緊急宣布，菸草製造、批發零售業改調漲14%，醫院診所、餐食及外燴及團膳承包業、花蓮旅宿業等業別，都確定凍漲。

此前，經濟部於9月30日召開電價費率審議會，決議給予部分衰退產業減半調漲或凍漲。台電依此決議公告減半調升產業，其中，「菸草製造業」竟列在減半調漲之列，但反觀國內大型醫院電價卻要調升14%。對此，有醫師感慨「救命的比不上賣菸的？」在此現象持續發酵下，讓經濟部決策轉彎。

經濟部最新電價調整方案 圖／經濟日報提供

經濟部昨日發新聞稿指出，基於國家政策與公共利益，避免引起鼓勵吸菸、違反國家衛生健康政策的疑慮，因此菸草製造、批發、及零售業改調漲14%。相關調整會送請審議會委員書面確認後，將於10月16日實施。

經濟部強調，菸草製造業（行業統計分類100）雖符合用電及產值衰退的標準，列在調漲7%之列，考量配合國家衛生健康政策，將比照一般產業用電用戶調漲14%；此外，「食品、飲料及菸草製品批發業（454）」、「食品、飲料及菸草製品零售業（472）」兩類用戶，也將當中專售菸草的用戶分類出來，不予凍漲，調漲14%。

至於醫院（861）及診所（862）的部分，經濟部表示，考量到醫療與民生物價相關性較高，也擬全部改為凍漲。事實上原來的75%的診所用戶，本就使用小商家的計費方式，在本次電價調整時，已經是凍漲不受影響，至於25%（約1256戶）較大型的診所，考量同一產業類型應以同一標準，將建議審議會，醫院診所都改為凍漲。後續則比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續預算編列議題。

經濟部表示，考量民生物價影響，針對餐廳、攤販等用戶，原採用小商家方式計費者本就凍漲，另有較大型的餐廳，分類在餐食業（561）及外燴及團膳承包業（562），因其與民生物價相關性較高，擬自調漲14%改為凍漲。至於花蓮地區的旅宿業，由於震災後又遇颱風影響，將參考0403地震的災後電費優惠，不予調漲。

經濟部表示，這次調整產業電價，並非所有產業用戶都是依照行業統計分類調整。大部分小型產業用戶都是使用小商家（電費單電價種類一欄印有「表燈」者）的計費方式，這次均凍漲不在調整之列，例如民宿業，多數均屬小商家計費方式，此次亦不調漲。另用戶可於電費單上列示之「行業別」，判斷自身行業的電價調整幅度。