醫療院所電價漲幅大於菸草製造業 藍委：應補救

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天說，台電宣布工業用電平均調漲12.5%，醫療院所電價調漲幅度達14%，菸草製造業卻減半調漲7%；總統賴清德喊出「健康台灣」，難道要變成「菸草台灣」嗎，若調漲不符公共政策，台電應趕快補救，對醫療院所有個交代。

新電價16日上路，有醫師質疑「菸草製造業」減半調漲7%，大型醫院卻要調升14%，感嘆「救命的比不上賣菸的」。台電強調，各業別調幅是按電價審議會決議的一致性原則，並非給予電價優惠，盼外界勿過度解讀。

王鴻薇今天表示，台電調漲電價是為了彌補虧損，但是這樣的電價調漲，顯然跟公共政策完全不符，賴總統喊出「健康台灣」，難道「健康台灣」要變成「菸草台灣」嗎。

王鴻薇強調，如果這樣的調漲不符公共政策，台電應趕快補救，不管是電價給予減免或補償，趕快對重要的醫療院所給一個交代。

國民黨立委廖偉翔表示，魔鬼藏在細節裡，台電的附表中只有18種產業凍漲，68種產業漲7%，不在列表的就是漲12.5%；結果發現「菸草批發」和「菸草零售」是完全凍漲，「菸草製造」則是跟診所一樣都要漲7%。依照台電已經公布的附表，醫學中心和區域醫院要全漲，顯然在政府心中，賣菸的比救命的重要。

廖偉翔指出，獸醫業和動物飼料業也是完全凍漲，對比醫學中心和區域醫院要全漲，台電只有在新聞稿中說，將以深度節能計劃專案協助，減輕電費負擔；難道救人命的醫學中心和區域醫院的電價不值得凍漲嗎，難怪醫界心寒。

廖偉翔也說，政府平常喊同島一命，又要醫護人員做功德，但關鍵時刻政府卻向特定產業靠攏，不顧醫護人員死活，這次調漲電價的邏輯，與人民健康權益，在執政者心中的地位，在這張附表中展露無遺。

此外，針對114年中央政府總預算案編列千億撥補台電，合計共新台幣2000億元，國民黨立委許宇甄表示，大家對這筆撥補經費有很大的意見，台電瀕臨破產的問題是民進黨錯誤能源政策所造成，怎麼能藉由漲電價、人民納稅錢幫埋單。

許宇甄說，錯誤的能源政策若不檢討，2000億元的撥補經費就不該通過，不能讓民進黨透過精心設計錯誤政策，透過台電當合法中介，讓民進黨大大方方地拿人民的錢養自己的人，每年花1000多億元買不穩定的綠能，到底都圖利了誰，檢調至今都沒有更積極的查緝動作。