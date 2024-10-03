冷眼集／要求補貼前 醫院該先努力節電

台電即將調漲產業電價，醫院不在凍漲名單，醫界為此發表聯合聲明，因維生設施、醫療儀器、冷氣空調、院內照明等皆有使用的必要性，要求政府以公務預算補貼醫院電費。

但醫院屬於排碳大戶，在要求預算補貼電費前，醫院面對節能減碳議題，是否應先有更積極的減碳作為，擔負起社會責任，如引進綠色醫材減少醫療廢棄物的汙染、利用人工智慧幫助節省空調耗電等，可是，這些作法少有醫院採取。

淨零碳排是全球趨勢，企業界基於社會責任投入減碳、節電，但醫療產業涉及人命，據統計，全球醫療部門每年碳排放量排名，約為全球第五；然而，各醫院管理者雖嘗試減碳，但節能措施停留在換省電燈泡、公務車換電動車等低階作法，效果有限，醫院淨零碳排更需衛福部提出具體計畫加以協助。

衛福部長邱泰源日前直指，環境部應將部分碳費撥給醫療院所協助減碳，還自爆總統為此致電環境部長彭啓明，引發軒然大波，但卻也被發現，在輔導醫院淨零碳排上，衛福部目前卻僅編列不到二千萬元預算，以訓練醫院人員進行碳盤查作業，充其量只是前期的準備工作，被質疑沒有動手光只是伸手要錢。

面對淨零碳排的全球共同議題，衛福部在醫院減碳、節電規畫上，似乎已是慢半拍，必須盡快擬訂計畫、輔導醫療深度節能，醫院也應發揮社會責任，讓醫院努力節電減碳、降低電費。否則，若隨著每次電價調整都要求政府補助的做法，面對節節高升的電價，恐已是緩不濟急，也不符合公平原則。