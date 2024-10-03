菸草製造業 可減免7%電費 醫師：救命的比不上賣菸的

電價調整十月十六日上路，多數醫療院所不符電費減免條件，調漲比率達百分之十四，高於產業電價平均調漲百分之十二點五。但從台電減免電費名單發現，菸草製造業可減免百分之七，菸草製品批發業更是凍漲。醫師感嘆，「救命的比不上賣菸的」。

台電公布電費調漲以行業別代碼公布，如「食品、飲料及菸草製品批發業」被歸類為同一代碼「四五四」可以凍漲，代碼為「一○○」的菸草製造業則可減免電費百分之七。

台大醫院家醫科主治醫師郭斐然說，這樣的歸類令人匪夷所思，為何菸草製造業、菸草製品批發業適用電價可獲「打折」急凍漲，更讓人質疑政府不忘記照顧菸商，且有促銷菸品之嫌。

董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，目前醫界憂心電價調漲，讓醫療院所不堪負荷，進而影響營運狀況、醫護人員持續出走等結構性亂象，但菸草製造業卻是受惠，難怪醫界對此忿忿不平。

台電此波調漲電價為針對用電或產值衰退的產業採凍漲或減半調漲。林清麗說，菸商獲利龐大，但政府卻是保護菸草製造業可減免電費百分之七，有違賴總統的「健康台灣」目標，顯然跨部會對菸害防制法案與政策協調不夠完善。

衛福部國健署長吳昭軍說，對於電價調整內容，主管機關為經濟部，電價審議須依法行政，外界不要有過多猜測，並無變相圖利，政府更不會大開反菸、禁菸改革倒車。

台電發言人副總蔡志孟說，用電衰退百分之五及產值衰退百分之十五兩項電價漲幅減半優惠條件，是電價審議會的決定，台電只是按審議會的決定。

蔡志孟說，台電用電戶的行業別是依據主計總處行業分類中的小類，看來應是無法再細分，若相關團體認於政府不該用電價調整方案鼓勵菸草業，應是從其他可直接影響的政策做引導，而不是從用電考量。