醫院電費漲 政府不再補貼

台電新電價十月十六日上路，產業電價平均漲幅達百分之十二點五，醫療院所盼衛福部編列公務預算補貼電費。衛福部表示，明年起不分醫院等級都不會編列預算補貼，電費成本由健保總額支應，但會給予節能減碳措施協助，也會尋找補助法源。

由於醫療產業不在此波電價凍漲範圍，八大醫界團體日前共同聲明指出，盼編列公務預算補貼醫院電費。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，地區醫院今年四月受電價調漲，估計電費約增加三億元由公務預算補助，經費來源為政府撥補台電的千億元費用，而此次調漲電價後的影響費用，仍在估算中，但明年度醫療院所受電價上漲影響，目前已通知與健保總額相關的社保司、健保會納入明年健保總額協商考量。

目前針對區域醫院及醫學中心的電費規畫，經濟部也推出深度節能計畫專案協助，減輕電費負擔。至於醫界呼籲給予補助，劉玉菁說，受電業法規定，醫療院所不在電價凍漲保護範圍，難以編列預算，日後若需要補助電費，須由行政院整體規畫。

衛福部次長林靜儀說，衛福部今年目標為執行廿家醫療院所碳盤查，對醫院有一定程度的節能減碳效果；另一方面也會尋找適當法源，盡量協助醫院經營。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，健保總額中雖有考慮電價調漲成本等醫療物價指數（MCPI）但其為反映前兩年的數據屬於落後指標，來不及反映飛快上漲的電價成本。並呼籲立委應提出電業法第五十二條修正草案，希望未來將醫療機構納入補助電費產業，衛福部才能依法行政，編列預算補助醫院電費。

醫療院所部分，台電說明，用電量較小的診所若符合小商家用電，同樣凍漲；地區醫院依往例由政府編列預算補助，再納入明年健保總額協商時的成本考量；至於區域醫院和大型醫學中心的電費仍自行負擔，但會以深度節能計畫專案協助。