2千億撥補台電？藍委「無法支持」

電價費率審議會日前拍板調漲工業用電，凍漲民生用電。不過，台電送至立院經濟委員會的報告指出，目前仍處於虧損，盼立院支持二千億元撥補，引發在野不滿。國民黨立委表示，根本就把人民當提款機，「實在沒有辦法支持」。

立院經委會原定昨邀經濟部長郭智輝等首長報告「我國電力能源配比政策，與電價調整對民生物價、產業之影響評估與執行方案」，因颱風假取消。

台電的書面報告指出，台電承擔減緩通膨的政策任務，但也因台電先吸收燃料價格漲勢，電價未足額調漲，使二○二二至二○二三年每賣一度電就分別虧損一點二元、一點一元，二○二三年底累積虧損已達三八一八億元。今年累計至六月虧損六○二億元，較去年同期虧損一二三○億元，虧損已減少約六百億元，但目前仍處於售電虧損，須逐步透過電價合理反映

「政府撥補預算，實為補貼全民。」台電強調，由於電價未足額調漲，近三年已吸收用電成本近六八○○億元，政府已編列今年度追加預算及明年度公務預算共二千億元撥補台電，送立院審議中，懇請立院支持。

「檢討能源配比已不只是箭在弦上，而是已到了懸崖邊。」國民黨立委張嘉郡疾呼，台電從國營事業的金雞母變成拖油瓶，能源政策不檢討，台電虧損會成為難以彌平的無底洞，撥補還是全民埋單。

國民黨立委楊瓊瓔建議政府，趁著討論撥補預算的機會，應先提出財務改革、電價及能源發展未來幾年的明確規畫，為全民釋疑，例如郭智輝說兩年讓台電財務健全，那請告訴大家，具體作為、每年的改革績效目標是什麼？

國民黨立委王鴻薇則批，台電就是一副擺明要錢，又不調整能源政策，態度直接又粗暴；過去幾年已撥補好幾次，但台電還是照樣漲價，如果他們在這次的預算裡面沒有任何表示，又或者每次都被要脅、情勒的話，等於默認執政黨的能源政策，幫其背書，所以「我實在是沒有辦法支持」。

台電除了希望立法院支持撥補案，也強調十月電價調漲不包括民生各級距用電，對消費者物價指數（CPI）無直接影響，對今年CPI的影響為○點○三個百分點。