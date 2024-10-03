工業電價上調！台積電費每年估增112億元 晶圓一哥推動內部節電

經濟日報／ 記者江睿智尹慧中／台北報導
台積電示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台積電示意圖。 圖／聯合報系資料照片

經濟部日前召開電價費率審議會，決議工業電價平均調幅12.5%，部分產業調升7%或凍漲，其中半導體調升14%，全案自10月16日實施，台電預估一年將新增740億元收入。其中，台積電（2330）以年用電量210億度計算，推估一年電費將增加112億元，對這波台電漲電價貢獻逾一成五。

經濟部今年二度調漲工業電價，台積電皆適用最高調幅，2024年4月調升25%，2024年10月16日再調14%。以台積電2022年用電量就高達210億度計算，今年接連兩波漲電價，推估合計台積電一年將新增289億元電價。

對於外界估算電費增加金額，至昨日截稿前，未取得台積電回應。不過，台積電近年積極推動內部節電，有助降低工業電價上漲壓力。根據台積電在近期更新的ESG電子報提到的資訊，透過機台管路綠色升級、導入高效率變壓器等，分別年省4,461萬度、6,600萬度，合計已逾億度。

台積電每年新增電費推估 圖／經濟日報提供
台積電每年新增電費推估 圖／經濟日報提供

在導入高效率變壓器方面，台積電針對先進製程機台管路加熱裝置啟動節熱省電二階段計畫，透過優化既有裝置、研發導入新材料，成功減少熱散失並提升節能成效。

台積電統計，海內外既有廠區1,261台管路加熱裝置去年11月已全數完成優化調整，年節電4,461萬度。台積電並規劃完成晶圓20廠第一期廠區高效率變壓器導入作業，可再年省600萬度電，同時成為新建廠區標準設計，深化綠色營運量能，朝永續共好目標邁進。

今年以來二波工業電價調漲，使得我工業電價由去年底的平均每度3.38元，漲到4.29元，已經超過目前台電發電成本每度3.9元。但仍低於我國主要出口競爭國家南韓2024年上半年4.65元。

經濟部官員表示，調漲工業電價，主要是影響出口產業，並且反映在利潤減少。若該產業景氣佳、出口暢旺，電價占其生產比重仍不高，推估漲電價對出口產業影響尚可接受。

事實上，自俄烏戰爭後，國際燃料成本狂飆，近三年來工業電價已有四波電價調整，2022年高壓、特高壓電價調升15%，2023年低壓調10%、高壓特高壓再調17%；2024年4月工業電價平均調12.7%，自10月16日再平均調升12.5%；若以平均電價單價計算，三年來工業電價調幅高達66%。

經濟部考量各產業景氣狀況，工業電價調整幾波下來，個別產業適用電價差異愈來愈大。例如，今年4月電價調漲，針對工業電價，經濟部規畫得更為細緻，分為一般產業及用電大戶兩大類。

一般產業考量不同產業經營狀況，依「用電量成長」、「用電持平或衰退10%以下」與「用電衰退10%」，漲幅分別為14%、12%與7%。此外，針對台積電等10多用電大戶則依年用電量分別適用15%至25%調幅。以台積電為例，適用25%最高調幅，以台積電2022年用電量210億度計算，今年第一波調升電價，台積電一年增加177億元電費。

今年第二波調升自10月16日起適用，除與民生內需相關產業凍漲外，產業用電依據用電量、產值、銷售額等指標細分，分別適用凍漲、調7%及調14%等三類調幅，台積電則適用14%調幅，推估這波調電價，台積電每年將再新增112億元電費。

台電 電價

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