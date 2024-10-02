快訊

已造成2死2失蹤102人受傷...山陀兒預計「這時間」從台南、嘉義一帶登陸

估台北放3天颱風假？游淑慧：今都停了「周四、五怎能不停班停課」

菸草製造業電價減半調漲7% 台電：按審議會原則實行

中央社／ 台北2日電

電價16日上路，有醫師質疑「菸草製造業」減半調漲7%，大型醫院卻要調升14%，感嘆「救命的比不上賣菸的」。台電強調，各業別調幅是按電價審議會決議的一致性原則，並非給予電價優惠，盼外界勿過度解讀。

經濟部日前決議產業電價調漲14%，但民生內需及景氣衰退產業凍漲或減半調漲，平均漲幅為12.5%。

聯合報今天報導，台灣大多數醫療院所不符合電費減免條件，電價調漲比率14%，高於產業電價平均調漲12.5%；但在台電減免電費名單之中，赫然看到「菸草製造業」屬於可減免7%之列，看在醫師眼中，不免感嘆「救命的比不上賣菸的」。

根據報導內容，台大家醫科主治醫師郭斐然質疑，「量販店、超商及超市都凍漲電價，還要加上菸草製品批發業、菸草製造零售業？」讓人質疑政府不忘記照顧吸菸的人，且有促銷菸品之嫌。

對此，台電說明，經民國113年第2次電價費率審議會決議，本次電價僅調整產業用電，並以調幅14%為原則，同時考量產業用電量及產值（銷售額）衰退情形，提供減半調整7%或凍漲的配套措施。

民生內需如食品（含加工及零售）等亦實施凍漲，台電強調，此為本次電價調整經審議會決議的一致性原則。

台電進一步說，行業別100菸草製造業因符合用電衰退5%，且產值衰退未及15%，依據前述原則實行電價減半調整7%。

另外，台電指出，454食品飲料及菸草製品批發業、472食品飲料及菸草製品零售業，因屬民生內需食品產業凍漲，均為依照審議會原則辦理結果，並非電價優惠措施，盼外界勿過度解讀。

台電 電價

延伸閱讀

醫院電費補助師出無名 衛福部找法源支持也輔導減碳

颱風進逼新竹風雨漸強 台電統計今晚間已近千戶停電

台積電價將調升14% 估年增112億元電費、兩波調電價合計年增近300億元

立委批電價連續漲還敢要補貼 台電說爭取2000億元原因

相關新聞

醫院電費補助師出無名 衛福部找法源支持也輔導減碳

台電新電價方案將在10月16日上路，產業電價平均漲幅達12.5%，醫療院所盼衛福部編列公務預算補貼電費。衛福部醫事司副司...

台積電價將調升14% 估年增112億元電費、兩波調電價合計年增近300億元

經濟部日前召開電價費率審議會，決議工業電價平均調幅12.5%，部分產業調升7%或凍漲，其中半導體調升14%，全案自10月...

立委批電價連續漲還敢要補貼 台電說爭取2000億元原因

不等立法院討論補貼台電1千億元還是2千億元，甚至不補貼，台電9月底宣布10月電價調漲方案，民生電價凍漲，產業電價調漲，在...

救命的比不上賣菸？醫院電價漲14%、菸草製造業漲7% 台電回應了

經濟部電價費率審議會日前決議自10月16日調漲工業電價，調幅最高14%，最低凍漲。根據台電公布電價調整行業，「菸草製造業...

菸草製造業電價減半漲挨轟 台電揭原因：按審議會原則篩選

10月新版電價只漲產業用電，漲幅以14％為原則，但符合用電衰退5％及產值衰退15％兩項條件行業別就凍漲，符合其中一項條件...

政府組團隊 助產業節電

產業電價三年四度調漲，外界憂心牽動國內生產毛額（ＧＤＰ）、消費者物價指數（ＣＰＩ），經濟部長郭智輝昨說，「很多都凍漲，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。