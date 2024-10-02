菸草製造業電價減半調漲7% 台電：按審議會原則實行

新電價16日上路，有醫師質疑「菸草製造業」減半調漲7%，大型醫院卻要調升14%，感嘆「救命的比不上賣菸的」。台電強調，各業別調幅是按電價審議會決議的一致性原則，並非給予電價優惠，盼外界勿過度解讀。

經濟部日前決議產業電價調漲14%，但民生內需及景氣衰退產業凍漲或減半調漲，平均漲幅為12.5%。

聯合報今天報導，台灣大多數醫療院所不符合電費減免條件，電價調漲比率14%，高於產業電價平均調漲12.5%；但在台電減免電費名單之中，赫然看到「菸草製造業」屬於可減免7%之列，看在醫師眼中，不免感嘆「救命的比不上賣菸的」。

根據報導內容，台大家醫科主治醫師郭斐然質疑，「量販店、超商及超市都凍漲電價，還要加上菸草製品批發業、菸草製造零售業？」讓人質疑政府不忘記照顧吸菸的人，且有促銷菸品之嫌。

對此，台電說明，經民國113年第2次電價費率審議會決議，本次電價僅調整產業用電，並以調幅14%為原則，同時考量產業用電量及產值（銷售額）衰退情形，提供減半調整7%或凍漲的配套措施。

民生內需如食品（含加工及零售）等亦實施凍漲，台電強調，此為本次電價調整經審議會決議的一致性原則。

台電進一步說，行業別100菸草製造業因符合用電衰退5%，且產值衰退未及15%，依據前述原則實行電價減半調整7%。

另外，台電指出，454食品飲料及菸草製品批發業、472食品飲料及菸草製品零售業，因屬民生內需食品產業凍漲，均為依照審議會原則辦理結果，並非電價優惠措施，盼外界勿過度解讀。